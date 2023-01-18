Об этом 24 Каналу рассказала эксперт-балканистка Мария Гелетий. Россия хочет иметь влияние во многих странах, с 2014 года она потратила более 300 миллионов долларов на влияние на выборы за рубежом.

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России выгодна война

Гелетий отметила, что России очень выгодна война, конфликт в других регионах. Когда на Балканах происходят беспорядки, Европа очень волнуется. Это границы Евросоюза. На Балканах есть две такие "горячие" точки:

Косово, где проходят протесты за номерные знаки, за заключение серба и т.п;

Босния, где в просербском регионе живут сербы. Они хотят присоединиться к Сербии и являются сторонниками России.

Имея такую подоплеку, когда есть 2 точки, где можно расшатывать, достаточно любого инцидента, например, убийства серба в Косово. Если власти Косово не будут это преследовать, то, конечно, это вызовет огромные протесты с оружием,

– заметила экспертка-балканистка.

Гелетий о том, как Россия пытается развязать войну на Балканах: смотрите видео

Россия финансирует организации в Сербии

Она продолжила, что Россия финансирует организации в Сербии. Эта страна дружна с Россией. Там даже ЧВК "Вагнера" открыло свой филиал, который они назвали культурным центром дружбы. Там занимаются пропагандой, но также могут вербовать новых "вагнеровцев".

"Есть такие свидетельства, что люди, которые фактически вели протесты в Косово, связаны с ЧВК "Вагнера". Даже лидер, драйвивший весь процесс, он встречался с ПИК "Вагнера" в Москве. Конечно, связи там есть , и за всеми этими процессами стоят россияне", – подчеркнула Гелетий.

По ее словам, балканцы пережили кровавую войну и хорошо ее помнят. Поэтому достаточно одной эмоциональной вспышки, чтобы там вспыхнул конфликт. Его очень легко зажечь.

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