Речь идет о клубе Freestyler в сербской столице. В новогоднюю ночь там в основном были иностранцы.

Интересно Сотни пожаров и неотвратимые травмы: фейерверки нанесли бедствия в Польше и Нидерландах

Чудом удалось избежать жертв

Около 00:30 по местному времени переполненный клуб начал тонуть – в заведение просачивалась вода, что вызвало панику толпы посетителей. Однако администрация клуба призвала посетителей медленно по одному покидать клуб. Таким образом удалось полностью эвакуировать всех находившихся в заведении. Половина здания оказалась под водой.

Клуб на воде в Белграде затонул: смотрите видео

Serbie : Le Freestyler club ( 44.81995, 20.44449), une discothèque sur l'eau a coulé le soir du Nouvel An à Belgrade. Il y avait des centaines de personnes à l'intérieur à ce moment-là. Personne n'a été sérieusement blessé.

Géolocalisation : https://t.co/T6EPtBNLDq pic.twitter.com/X5EHHznkfm — Rebecca Rambar (@RebeccaRambar) January 1, 2023

Побережье огородила полиция – плот, на котором был клуб, до сих пор привязанный к столбу на берегу, поэтому есть риск, что при приближении может быть поражение током и из-за замыкания электроснабжения может исчезнуть во всех окрестных домах.

Большинство людей после инцидента уехали домой, однако приехавшие издалека и в панике оставившие свои вещи в клубе, в том числе телефоны, документы или ключи от авто или квартиры, остались ждать в надежде, что их вещи вернут правоохранители.

Фейерверки натворили беды в Польше и Нидерландах

В новогоднюю ночь в Польше возникло около 700 пожаров, вызванных фейерверками. 31 декабря пожарные совершили 1 261 выезд. В результате погибли 26 человек, еще 118 получили ранения.

Пожарные 24 раза выезжали на вызовы в связи с отравлением угарным газом. В результате отравления пострадали 7 человек. К счастью, погибших не было.

В то же время, по состоянию на 1 января в Роттердамской офтальмологической больнице Нидерландов зарегистрировали 20 пациентов с травмами глаз, которые возникли в результате запуска фейерверков. Большинство людей пострадали от декоративных фейерверков, которые они считали более безопасными. Однако один из пострадавших навсегда ослеп на один глаз, а еще шестеро имеют необратимые травмы.