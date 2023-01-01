Представитель Государственной пожарной службы Польши Кароль Кежковский рассказал, что в новогоднюю ночь в Польше возникли примерно 700 пожаров, вызванных фейерверками. 31 декабря пожарные совершили 1 261 выезд.

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В Польше возникли сотни пожаров в результате запуска фейерверков

По словам Кежковского, 31 декабря зафиксировали:

498 пожаров,

614 локальных опасностей,

149 ложных тревог.

Всего в результате чрезвычайных ситуаций местного уровня погибли 26 человек, еще 118 – получили ранения. В частности, от возгораний погибли два человека.

Пожарные 24 раза выезжали на вызовы в связи с отравлением угарным газом. В результате отравления пострадали 7 человек. К счастью, погибших не было.

Кежковский рассказал, что с полуночи до 6:00 1 января, пожарные совершили 1098 выездов, среди которых:

866 пожаров,

126 локальных опасностей,

106 ложных тревог.

Произошли 47 пожаров в жилых домах, 12 возгораний автомобилей, 20 дорожно-транспортных происшествий и 24 медицинские операции,

– объяснил спикер.

По его словам, в новогоднюю ночь произошло около 700 пожаров, вызванных фейерверками. Больше всего в:

Нижнесилезском воеводстве – около 100,

Силезском воеводстве – около 100,

Великопольское воеводство – около 80,

Мазовецкое воеводство – около 70.

"Пожары, вызванные фейерверками, – это преимущественно возгорание травы, возле построек, мусорных баков, беседок и гаражей", – отметил Кежковский.

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В Нидерландах многие травмировались

По информации NOS, по состоянию на 1 января в Роттердамской офтальмологической больнице зарегистрировали 20 пациентов с травмами глаз, возникшими в результате запуска фейерверков.

Шесть человек получили серьезные ранения,

– рассказала врач-офтальмолог Тьерд де Фабер.

По ее словам, большинство людей пострадали от декоративных фейерверков, которые они считали более безопасными. Однако один из пострадавших навсегда ослеп на один глаз, а еще шестеро имеют необратимые травмы.

"Люди считают, что декоративные фейерверки более безопасны, но это не так", – подчеркнула врач.

Она добавила, что травмировались не только люди, которые запускали салюты, но и простые прохожие, ведь в ту ночь поднялся сильный ветер. Один из пациентов получил ранение, находясь на расстоянии 25 метров от места запуска фейерверка.