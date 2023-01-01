В сети опубликовали видео с салютами. В российских источниках сообщают, что запускавший фейерверк человек ошибся.
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Виновник инцидента скрылся с места происшествия. Пожар приехали тушить спасатели.
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Новый пожар в Москве
В столице страны-оккупантки загорелся ресторан "Тарас Бульба". Пожар составил 200 квадратных метров. Через огонь часть Москвы окутал дым. Жителей окрестных домов эвакуировали.
Спасатели отметили, что раненых нет, поскольку персонала и гостей в заведении не было.
Что происходит в России: последние новости
- Российский президент Владимир Путин произнес новогоднюю речь. Аналитики ISW отметили, что диктатор оправдывает потери своей армии и продолжает заявлять о своих правах на Украину. По мнению ISW, глава Кремля не планирует мирные переговоры.
- В канун Нового года В России начались взрывы и пожары. В частности, стало известно о взрывах в Омске, Воронеже и Белгороде. Кроме этого, возник пожар на АЭС в Ростове.
- Из-за санкций российские олигархи потеряли 100 миллиардов долларов.