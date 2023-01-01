Россияне поджигают друг друга, потому что все можно списать на ВСУ

Во-первых, во многих регионах, особенно национальных, есть реальное партизанское движение. Но оно не очень великое, и это не главный фактор. Просто хорошо, что он есть.

Интересно 140 миллионов должны умереть за одну моль: как в России готовят людей к ядерному удару от НАТО

Во-вторых, российские коррупционеры (я уже писал: слава русской коррупции! Позор русским борцам с коррупцией! Благодаря коррупции нам противостоит более слабый враг) чувствуют приближение "часа Х". Поэтому им нужно спрятать концы по принципу "война все спишет". Лучше поджечь или взорвать, списав на ССО ВСУ.

В третьих, в коммерческом секторе одни игроки радостно пользуются моментом для уничтожения конкурентов под тем же соусом: кто будет искать, когда по телевидению сказали, что это украинский дрон?

Четвертое, другие игроки в коммерческом секторе гораздо более реалистично смотрят на перспективы и спешат обменять имущество на страховку, а живые деньги всегда можно вывезти и уехать с ними.

Читайте также Пауки начали жрать друг друга: как вагнеровцы публично "опустили" начальника Генштаба РФ

СССР распадался так же

Наконец, пятое: деградация человеческого капитала приводит к пренебрежению техникой безопасности и невозможности управлять сложными системами (следствие закона Эшби).

Таково было в последние годы СССР. Сейчас волна техногенных катастроф будет нарастать, наконец перекрывая ССО, партизан и самоподжоги, то есть все вместе взятое.

Правда, это лучше, чем если бы все это были только ССО?

Это и есть стратегия косвенных действий: несколькими удачными операциями запустить неуправляемый процесс с положительной обратной связью. Так пылает и будет пылать дальше.