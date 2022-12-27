Боевой-Соловьев: пропагандист похвастался визитом "на фронт"

Пропагандист в начале своего шоу рассказал, как отправился на линию боевого столкновения.

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Интересно, где она проходит в мире Соловьева: в Крыму – как у Шойгу, в Ростове-на-Дону – как у Путина? Или же он все-таки побывал не в таких "горячих точках"? Ну а где-нибудь на второй линии обороны в районе Новосибирска?

Рассказ Соловьева о его поездке на фронт: видео

Затем Соловьев показал кадры разрушенного города. По ним сразу и не определишь – это разрушенный россиянами украинский город или разрушенный россиянами российский город? Похоже на российский Уссурийск. Причем после большого городского субботника перед праздниками.

Пропагандист показал кадры из неизвестного населенного пункта: видео

Если серьезно, то этот упырь утверждает, что кадры сняты где-то на временно оккупированных территориях Донбасса. Якобы где-то вблизи линии фронта. Что ж, если это так, то за незаконное пересечение украинской границы этому существу грозит до 8 лет заключения. В добавок к тому приговору, который будет вынесен за другие преступления.

Ядерный апокалипсис ради Путина

Далее Соловьев предлагает ударить ядерным оружием по Украине и Польше и искренне не догоняет, что в этом такого. Ну как тебе объяснить, что в этом плохого? Помимо огромного количества человеческих жертв и страшного радиационного загрязнения на сотни лет ядерный удар именно для России грозит мгновенным уничтожением всей ее армии со стороны НАТО. А также захватом двух третей территории со стороны Китая.

Хорошо, если Москву каким-то чудом за день – два успеют взять под контроль войска НАТО. Потому что на третий день туда точно придут украинцы. И вот тогда вы точно узнаете, что такое "плохо".

Соловьев распинается из-за ядерного оружия: видео

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Российские власти понимают, что даже всеобщая мобилизация не факт что поможет выиграть войну. Поэтому пропагандисты возвращаются к главному вопросу: готовы ли россияне к ядерному апокалипсису ради того, чтобы Путин остался у власти? Готовы ли 140 миллионов сдохнуть за моль? Вам будет смешно, но в российских реалиях действительно существует такая интрига.

И чем дальше, тем чаще Кремль пастью своей пропаганды будет задавать россиянам вопрос: готовы ли вы все сдохнуть за Путина? Потому что шансов сохранить Россию в нынешних границах – с каждым днем все меньше.

Соловьев "готов" спасаться от ядерки: видео

Российская пропаганда чувствует приближение конца

Российская пропаганда становится все более топорной, прямолинейной и в то же время более разъяренной. Пропагандисты чувствуют приближение своего конца. Они все больше отчаиваются и пытаются поднимать все более высокие ставки.

Наверное, впервые за последние 9 лет они делают это совершенно искренне. Соловьев искренне желает, чтобы конфликт перерос в ядерную войну. Думает, что тогда Запад все-таки струсит и он сможет еще хоть немного пожить. Ну а если не струсит, то вместе с Соловьевым уничтожат всех, и подыхать будет не так одиноко.