Но интересно следующее Начнём с нашего любимого раздела "Занимательная математика".

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Даже у мощных "Кинжалов" есть много дефектов

По ряду источников, как открытых, так и не совсем, на вооружении воздушно-космические сил России находится боекомплект от 30 до 40 Х-47М2 "Кинжал". Такое скромное количество обусловлено очень медленным производством этих ракет.

После же введения санкций производство Х-47М "Кинжал" и вовсе впало в анабиоз, поскольку в их составе более 130 иностранных комплектующих, например, интегральные микросхемы от Analog Device. Таким образом, производство этих ракет, даже при наличии контрабанды крайне осложнено.

Так же, за время полномасштабной войны было зафиксировано 6 применений Х-47М "Кинжал" по Украине, из которых 1 – полностью неудачное. Ракета из-за отказа двигателя рухнула в Ставропольском крае на село Кендже-Кулак и детонировала лишь некоторое время спустя после падения.

Данный факт говорит о том, что даже такое мелкосерийное ракетное вооружение как Х-47М "Кинжал" имеет множественные дефекты от силовой установки до боевой части, которые влияют на эффективность применения данных ракет.

Но не о том речь... Речь о том, что фактически, мы можем говорить, что за весь период войны против Украины российские оккупационные войска применили от 10% до 20% от якобы имевшегося БК этих ракет. И, мягко говоря, это не критический показатель израсходования боекомплекта данного типа из чего возникает следующий вопрос.

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О чем говорит отсутствие пусков ракет

Сейчас в Беларуси вместе с 3 истребителями МиГ-31К находятся минимум 3 ракеты Х-47М "Кинжал". Я пишу минимум, потому как фиксировалось всегда именно 3 контейнера. Не 4, не 5, не 6, а именно 3. Один истребитель – одна ракета. Возможно больше, но про больше – фактов нет.

Но есть факт – отсутствие пусков Х-47М "Кинжал" при их явном наличие, уже на протяжении 3-х месяцев. То есть, тот явный боекомплект, которым они козыряют, может оказаться ничем иным как так называемым "неприкосновенным запасом", что вызывает вопросы о реальном боезапасе "Кинжалов". 40 ракет? 30 ракет? А не 20 ли на самом деле, или даже меньше, а всё остальное это блеф?

Ведь России удавалось десятилетиями имитировать "вторую" армию в мире и лишь не многие говорили о том, что это всё имитация, но кто их слушал, питая своим недоверием мифологию о "второй" армии мира.