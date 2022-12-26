Але далі цікавіше. Почнемо з нашого улюбленого розділу "цікава математика".

До теми Росія знайшла нового постачальника ракет: до чого готуватися Україні

Навіть у потужних "Кинджалів" є багато дефектів

Згідно з відкритими, і не дуже, джерелами, відомо, що на озброєнні повітряно-космічних сил Росії перебуває боєкомплект від 30 до 40 Х-47М2 "Кинджал". Така скромна кількість зумовлена дуже повільним виробництвом цих ракет.

Після введення санкцій виробництво Х-47М "Кинджал" взагалі впало в анабіоз, оскільки в їх складі понад 130 іноземних комплектувальних. Наприклад, інтегральні мікросхеми від Analog Device. Таким чином, виробництво цих ракет, навіть за наявності контрабанди, вкрай ускладнене.

За час повномасштабної війни було зафіксовано 6 застосувань Х-47М "Кинджал" по Україні, з яких одне – повністю невдале. Через відмову двигуна ракета впала у Ставропольському краї на село Кендже-Кулак і детонувала лише через деякий час після падіння.

Цей факт говорить про те, що навіть таке дрібносерійне ракетне озброєння як Х-47М "Кинджал" має множинні дефекти від силової установки до бойової частини, які впливають на ефективність застосування цих ракет.

Але не про це мова... Йдеться про те, що фактично за весь період війни проти України російські окупаційні війська застосували від 10% до 20% від нібито наявного БК цих ракет. І, м'яко кажучи, це не критичний показник витрати боєкомплекту такого типу. З цього виникає наступне питання.

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Про що говорить відсутність пусків ракет

Зараз у Білорусі разом із 3 винищувачами МіГ-31К перебувають щонайменше 3 ракети Х-47М "Кинджал". Я пишу мінімум, тому що фіксувалося завжди саме 3 контейнери. Не 4, не 5, не 6, а саме 3. Один винищувач – одна ракета. Можливо більше, але про більше – фактів немає.

Але є факт – відсутність пусків Х-47М "Кинджал" за їхньої точної наявності вже впродовж 3-х місяців. Тобто боєкомплект, яким вони козиряють, може виявитися так званим "недоторканним запасом", що викликає питання про реальний боєзапас "Кинджалів". 40 ракет? 30 ракет? А чи не 20 насправді, або навіть менше, а все інше це блеф?

Росії вдавалося десятиліттями імітувати "другу армію" світу. Лише дехто говорив про те, що це все імітація. Але хто їх слухав, живлячись своєю недовірою міфологію про "другу" армію світу.