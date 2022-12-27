Бойовий-Соловйов: пропагандист похвалився візитом "на фронт"

Пропагандист на початку свого шоу розповів, як відправився на лінію бойового зіткнення.

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Цікаво, де вона проходить у світі Соловйова: у Криму – як у Шойгу, у Ростові-на-Дону – як у Путіна? Чи він все-таки побував не в таких "гарячих точках"? Ну, а десь на другій лінії оборони в районі Новосибірська?

Оповідь Соловйова про його поїздку на фронт: відео

Далі Соловйов показав кадри зруйнованого міста. По них зразу й не визначиш – це зруйноване росіянами українське місто чи зруйноване росіянами російське місто? Схоже на російський Уссурійськ. При чому після великого міського суботника перед святами.

Пропагандист показав кадри з невідомого населеного пункту: відео

Якщо серйозно, то цей упир стверджує, що кадри зняті десь на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Нібито десь поблизу лінії фронту. Що ж, якщо це так, то за незаконне перетинання українського кордону цьому створінню загрожує до 8 років ув'язнення. На додаток до того вироку, що його винесуть за інші злочини.

Ядерний апокаліпсис заради Путіна

Далі Соловйов пропонує вдарити ядерною зброєю по Україні та Польщі й щиро не доганяє, що в цьому такого. Ну як тобі пояснити, що в цьому поганого? Крім великої кількості людських жертв і страшного радіаційного забруднення на сотні років, ядерний удар саме для Росії загрожує миттєвим знищенням усієї її армії з боку НАТО. А також захопленням двох третин території з боку Китаю.

Ну і добре, якщо Москву якимось дивом за день – два встигнуть взяти під контроль війська НАТО. Бо на третій день туди точно дійдуть українці. І тоді ви точно дізнаєтеся, що таке "погано".

Соловйов розпинається через ядерну зброю: відео

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Російська влада розуміє, що навіть загальна мобілізація не допоможе виграти війну. Тому пропагандисти повертаються до головного питання: чи готові росіяни до ядерного апокаліпсиса заради того, щоб Путін залишився при владі? Чи готові 140 мільйонів здохнути за міль? Вам буде смішно, але в російських реаліях справді існує така інтрига.

І чим далі, тим частіше Кремль пащею своєї пропаганди ставитиме росіянам питання: чи готові ви всі здохнути за Путіна? Тому що шансів зберегти Росію в нинішніх межах – щодня все менше.

Соловйов "готовий" рятуватися від ядерки: відео

Російська пропаганда відчуває наближення кінця

Російська пропаганда стає все незграбнішою, прямолінійнішою і водночас більш розлюченою. Пропагандисти відчувають наближення свого кінця. Вони все більше впадають у відчай і намагаються підіймати все вищі ставки.

Напевно, вперше за останні 9 років вони роблять це абсолютно щиро. Соловйов щиро хоче, щоб конфлікт переріс у ядерну війну. Думає, що тоді Захід таки злякається і він зможе ще хоч трохи пожити. Ну, а якщо не злякається, то разом із Соловйовим знищать усіх, і подихати буде не так самотньо.