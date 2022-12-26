Так, абсурд и цинизм заявлений Симоньян приобрел новый уровень. Она рассказывает, что в России никто не радуется ударам по мирным украинским городам. Впрочем, комментарии в сети доказывают обратное. 24 канал.

Кстати говоря Пропагандистка Скабеева предлагает "брать Киев", пока там нет Зеленского

"Россий заставляют украинцы"

Более того, удовольствие от ракетных атак, по словам пропагандистки, не получает даже Путин.

Я не знаю ни одного человека в России, включая Путина, которому то, что сейчас происходит, доставляло бы удовольствие,

– убеждает Симоньян.

Дальше она добавила, мол, украинцы заставляют россиян наносить удары, а те - "белые и пушистые" - не хотят.

Симоньян говорит, что "надо завязывать"

Пропагандистка начала обвинять, что оккупантам "печально". Она даже привела неадекватный пример, мол, Шойгу сидит в кабинете и скучает от атак по Киеву, потому что там Киево-Печерская лавра.

В заключение Симоньян подвел тезис, якобы "надо завязывать", и не забыла пригрозить ядерной войной. Она говорит, что никто не хочет ядерной войны, а третьего варианта, мол, нет.

Отметим, тезисы о "надо заканчивать войну" в России раздаются не в первый раз. Оккупанты понимают, что из-за провалов на фронте оказались в тупике, и думают, как будут выбираться из своих поражений.