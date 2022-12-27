Цель обороны

Украинцы сражаются за свою свободу. За право жить в своем государстве как свободная нация. Цель Украины была подчеркнута в одном из интервью президента: "Освобождение всех украинских территорий от российских захватчиков".

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Призывы "на Таганрог, Москву или Курильские острова" идут вопреки целям, сформулированным на уровне компетентных органов государства. Подстрекательство к насильственному изменению границ действующего суверенного государства, даже если оно – агрессор, а его режим – террористы, идет вопреки основополагающим принципам международного права: суверенному равенству, территориальной целостности и незыблемости государственных границ.

Альтернатива: признание права на самоопределение субъектов, существующих на территории России и включенных в ее состав насильственным путем, а, следовательно, распад России.

Риторика ненависти: допустимые масштабы

Россияне убивают, пытают и насилуют украинцев, депортируют детей и взрослых, разрушают наши города, вывозят и уничтожают культурное наследие, нарушают законы и обычаи ведения войны, открыто совершают международные преступления.

На бытовом уровне мы имеем право желать им почувствовать на собственной шкуре ужас вооруженного конфликта. Но это право нравственное. В общественном пространстве информация подпадает под нормативное регулирование.

Более того, международное право предусматривает 5 видов запрещенной информации, независимо от ее форм выражения:

пропаганда войны;

подстрекательство к геноциду или совершение других международных преступлений;

распространение языка ненависти: поощрение дискриминации, вражды или насилия;

детская порнография;

подстрекательство к совершению терроризма.

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Украинцы почувствовали на себе, как это, когда российские жены поощряют сексуальное насилие против украинцев, пропагандисты призывают топить украинских детей, а священнослужители кастрировать украинских мужчин. Но такое поведение врага не сделает законным риторику "надо их всех убивать". Россия продемонстрировала миру, что мы – не брать, так что зачем вести себя так же?

Альтернатива: увеличение усилий для победы Украины, возвращение всех оккупированных территорий и девиз "без вас" на долгие годы.

Каких россиян можно убивать

Развязанная Россией агрессивная война, запустившая в действие комплекс норм международного гуманитарного права, превратила отдельную группу россиян в легитимные цели для ликвидации. Это комбатанты и другие лица, непосредственно участвующие в ведении вооруженных действий.

Так что пожелать длинные российские трупокилометры на украинской земле – законно с точки зрения международного права. Так же вооруженный конфликт позволяет уничтожение военных объектов врага: следовательно, призыв "ракеты на Москву" следует толковать как поощряющий украинских военных ударить по составу оружия или месту сосредоточения командования вооруженных сил врага, отдающего приказы терроризировать мирные украинские города и гражданское население.

Интересно, что сам Путин – законная цель для ликвидации. Как верховнокомандующий вооруженными силами страны-агрессора, который принимает решения для продолжения и совершения новых международных преступлений, он может быть уничтожен по удачному случаю.

В свою очередь, запрещено убивать и поощрять убийство или другие преступления в отношении гражданского населения государства-агрессора и лиц, не принимающих активное участие в вооруженном конфликте, в частности военнопленных.

Альтернатива: согласно нормам международного права заставить россиян выплатить репарации за нанесенный Украине и украинцам ущерб, а также предоставить сатисфакцию – признание преступности своих деяний и прощения.

Почему ненавидеть опасно

Распространение запрещенной на международном уровне информации является преступлением, а виновные лица, даже если они настоящие украинские патриоты, должны быть привлечены к ответственности. При этом ее характер напрямую зависит от статуса личности: одно дело выразить свое видение о россиянах дома, другое – сквозь экран для сотен тысяч зрителей.

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Опасность также заключается в том, что подобная риторика ненависти играет на руку России: "Мы же вам говорили, что 8 лет ущемляли русских, вот вам – доказательства". А дальше интервью, подкасты, скрины из вашего любимого канала или паблика. Россия много лет побеждала в информационной войне, так что сделать убедительную даже для международных инстанций компиляцию не будет проблемой.

С призывами на Москву и "шашлыки из россиян" можно навредить Украине и в Международном суде ООН, где одним из вопросов для рассмотрения является отсутствие в России легитимных оснований для защиты россиян в нашем государстве. И негативный результат будет не только для государства, но и сотен тысяч жертв, которым эта инстанция может помочь реализовать право на правду и справедливую компенсацию.

В конце концов, более 80 лет назад советы боролись с нацизмом, а сами развивали его худшую версию, взяв на вооружение тактику массового истребления людей. С этой точки зрения Россия является преданной наследницей СССР.

Пирровой победой станет для украинцев реализация принципа "глаз за глаз, зуб за зуб". У Украины – свой путь. После восстановления территориальной целостности он лежит в обществе развитых демократических стран.

Вместе с победой Украины утвердится сила международного права и начнется путь к восстановлению справедливости по отношению к миллионам жертв российской агрессии, которые имеют хотя и не юридическое, но моральное право ненавидеть соседа.