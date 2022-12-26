Газ и нефть не спасли "величие"
"Без вас", – говорят нефтетрейдеры и нефтепереработчики. После введения эмбарго на российскую нефть цена не подскочила, а объемы продаж российской нефти рухнули.
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Эксперты говорят, что решение имеет скорее психологический эффект, но именно психологический эффект управляет рынками. И после его принятия цены на биржах упали.
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Наказание без лишних слов
"Без вас", – говорят обычные европейцы. Они все понимают – по последним опросам, 85% европейцев почувствовали на себе повышение цен из-за энергетического кризиса и 56% понимают, что причиной является политика России.
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Восемь из десяти европейцев при этом считают, что ЕС "должен принимать меры по уменьшению зависимости от российского ископаемого топлива".
По-моему, это лучший способ сказать россиянам "без вас". Ведь он тоже означает "и без денег". Оставайтесь, соседи, в теплой компании людей, еще готовых быть рядом. Она очевидна.