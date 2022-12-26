Газ і нафта не врятували "вєлічіє"

"Без вас", – кажуть нафтотрейдери та нафтопереробники. Після запровадження ембарго на російську нафту ціна не підскочила, а об'єми продажів російської нафти обвалилися.

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"Без вас", – кажуть уряди країн ЄС, які запровадили обмеження ціни на газ. Це рішення, яке можна буде оцінити тільки влітку. Його ухвалили для того, щоб не дати "Газпрому" маніпулювати цінами, як він це робив минулого року.

Експерти кажуть, що рішення має радше психологічний ефект, але саме психологічний ефект керує ринками. І після його ухвалення ціни на біржах впали.

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Покарання без зайвих слів

"Без вас", – кажуть звичайні європейці. Вони все розуміють – за останніми опитуваннями, 85% європейців відчули на собі підвищення цін через енергетичну кризу і 56% розуміють, що причиною є політика Росії.

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Вісім з десяти європейців при цьому вважають, що ЄС "повинен вживати заходів для зменшення залежності від російського викопного палива".

Як на мене, це найкращий спосіб сказати росіянам "без вас". Бо він також означає "і без грошей". Залишайтесь, сусіди, в теплій компанії людей, які ще готові бути поруч. Вона очевидна.