Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Николай Саламах. По его словам, контрнаступление ВСУ зимой вполне возможное. Тут не все решает количество мобилизованных на фронте.

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При каких условиях может ВСУ могут пойти в контрнаступление уже зимой

Как подчеркнул Саламаха, контрнаступление зимой зависит не от количества солдат, находящихся на том или ином участке фронта. Все зависит от количества подготовленного личного состава и боеспособных подразделений на разных участках фронта со стороны ВСУ и оккупантов.

Сколько подготовленных частей с нашей стороны и сколько со стороны противника на том или ином участке фронта. Так же важно, как наше руководство сможет организовать разведку, выявление слабых мест противника и как использует их,

– отметил Саламаха.

К примеру, недавно была неподтверждённая информация о якобы продвижении ВСУ в сторону Кременной Луганской области. Если потом удастся осуществить несколько небольших тактических наступлений на разных участках фронта, то ВСУ точно найдут слабое место, чтобы добиться успеха оперативного уровня.

Саламаха объяснил, при каких условиях может произойти контрнаступление ВСУ зимой

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