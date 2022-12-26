Об этом 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он уверен, что контрнаступление ВСУ зимой возможно.
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По его словам, несмотря на то, что российские мобилизованные пополнили потери своей армии и наращивают численность войск, ВСУ смогли нарастить ежесуточные потери оккупантов.
Таким образом мы пытаемся "компенсировать" прибытие новых мобилизованных партий. Они не столь обучены, как профессиональные военные. Это уже не профессиональная армия, а мобилизационная армия,
– заявил Жданов.
Военный эксперт подчеркнул, что численность особо не играет роли. "Между численностью и "железом" (техникой – 24 канал) обычно побеждает последнее, в частности, если оно современное и высокотехнологичное", – добавил он.
По его мнению, здесь проблема в другом – украинцы, с одной стороны, молятся, чтобы зима была теплая и мы не замерзли, а с другой – теплая зима дает багульник, нет морозов или устойчивой сухой погоды. Однако, как отметил эксперт, технике трудно передвигаться в зоне боевых действий и это сковывает возможности ВСУ для продвижения вперед.
Жданов рассказал о контрнаступлении ВСУ зимой: видео
Три главных фактора, которые дают преимущество ВСУ
По словам военного эксперта, также помогает уничтожать оккупантов их низкое морально-психологическое состояние и идеологическая немотивированность.
"Идеология России по поводу войны полностью развалилась. Ведь те, кто заходил еще в феврале, ожидали увидеть украинцев в качестве рабов, а нашу власть – как господ, которые нас используют", – объяснил Жданов.
Сегодня, как отметил эксперт, этого уже не существует, россияне понимают, что идеологии нет, а мотивация минимальна, и мародерить сейчас не так, как было в первые месяцы войны.
Отсутствие мотивации создает морально-психологический дух. Оккупанты видят, чем и как мы воюем, какие у нас успехи, и чем воюют они. У них неумение или отсутствие навыка ведения военной обороны. Это три главных составляющих фактора, которые дают преимущество ВСУ,
– подытожил Жданов.
Потери оккупантов в войне: последние новости
- Российская армия несет колоссальные потери в войне против Украины. ВСУ уничтожают врага, оттесняя противника все дальше, чтобы освободить каждый метр украинской земли. В сутки, 25 декабря, русская армия потеряла 550 солдат. Общие боевые потери России на 26 декабря составляют 102 600 военных.
- Кроме того, 25 декабря стало известно, что в Украине был ликвидирован начальник российских шпионов Евгений Швалев. Также недавно ВСУ сообщили о ликвидации двух капитанов российской армии: Владимира Дегтяренко и Степана Полетаева.
- А в Херсонской области украинские военные поразить штаб оккупантов, где проводилось совещание офицеров. Ранены до 70 захватчиков.