Этот самоуверенный план заключался в быстром захвате столицы и установлении марионеточного режима. Однако, как видим, обе попытки выполнения этой стратегии ничтожно провалились.

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Путин следовал плану СССР

Историк Марк Галеотти подчеркнул, что между вторжением СССР в Афганистан и войной в Украине можно провести параллели.

По его словам, в обоих случаях военные признали вторжение плохой идеей, но руководство страны не прислушалось к этим предположениям.

В результате, во время десятилетней войны в Афганистане погибли 15 тысяч солдат. А за 10 месяцев полномасштабного вторжения в Украину погибли более 100 тысяч россиян.

Мир признал, что ситуация опасна

По словам военных и аналитиков, один из ключевых уроков вторжения в Украину состоит в том, что "большая война вернулась".

Это обязало страны мира поставлять промышленные мощности и огромные запасы оружия в Украину для поддержки интенсивных боевых действий, чтобы война не переместилась на их территорию.

Однако, пока Запад, опасаясь эскалации конфликта, противится поставкам современных танков, ракет дальнего радиуса действия и реактивных самолетов, о которых просили украинские власти.

Но есть надежда, что некоторые страны мира все же изменят свою позицию по поводу войны в следующем году и будут помогать Украине уничтожать врага.

Качество важнее количества

Огромная армия и много военной техники не помогут достичь успеха без соответствующих навыков. При плохой разведке, логистике и отсутствии лидерства, войска и вооружения России ничего не стоят.

Чтобы исправить ситуацию с плохой организацией на поле боя, Путин назначил генерала Сергея Суровикина командующим российскими войсками в Украине. Он усилил русские фронты новобранцами из недавнего призыва, численностью около 300 000 солдат.

Однако российские войска продолжают демонстрировать "низкий моральный дух и слабые стандарты общевойсковой тактики и лидерства в поле боя".

Напротив, украинская армия, хоть и меньше, но ее моральный дух и решительность все еще несравнимо выше, чем у россиян. Кроме того, мобилизация в Украине прошла гораздо более эффективно, чем у страны-агрессора.

Поддержка граждан

Четвертый урок – поддержка войск гражданами страны. Можно с уверенностью сказать, что украинцы успешно прошли это испытание. Ведь во время войны каждый нашел себе дело, приближающее победу Украины.

Историк Йельского университета Тимоти Снайдер заметил, что "успех украинцев на поле боя во многом зависит от уверенного в себе гражданского общества, способного поддержать солдат".

Кроме того, поддержка оккупантов со стороны россиян с июня по ноябрь снизилась вдвое и достигла 27%.

Война – это не только физическое противостояние

Пятый и, пожалуй, величайший урок войны состоит в том, что она ведется на нескольких фронтах. То есть, не только с помощью танков, ракет и пушек.

В октябре Путин приступил к непрерывной волне ракетных атак по энергетической инфраструктуре Украины, чтобы попытаться сломить национальную волю и запустить волну беженцев в Европу.

Кроме того, он пригрозил дальнейшим сокращением поставок западного газа с наступлением зимы. Следует также добавить, что хотя Украина и транспортирует зерно по соглашению, заключенному при посредничестве Турции и ООН, российский флот все еще контролирует Черное море.

Эксперты добавляют, что даже если обе стороны договорятся о прекращении огня в следующем году, агрессия Путина против Украины все равно может продолжаться этими другими средствами.