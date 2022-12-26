24 канал проанализировал данные Генштаба по ситуации на поле боя. Далее смотрите актуальную карту боевых действий.

Обратите внимание Уничтожено немало оккупантов: украинские защитники провели рождественский штурм

Оккупанты обстреливают Украину

За прошедшие сутки враг нанес 1 авиационный и 5 ракетных ударов, совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

ВСУ мощно отбивают атаки врага

Подразделения ВСУ отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площанка, Невское и Червонопоповка Луганской области и Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

Что происходит на фронте

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений.

На Северском направлении вражеские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Винторовка, Мануховка, Рыжевка и Ворожба Сумской области.

На Слобожанском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Стрелечья, Старица, Землянки, Устиновка, Ольховатка, Чугуновка, Новомлынск и Каменка Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях враг нанес огневое поражение по районам более 25 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Кисловка, Котляровка и Берестово на Харьковщине; Стельмаховка, Площанка, Диброва и Червонопоповка Луганской области и Ямполевка и Торское в Донецкой области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник обстрелял позиции наших войск в районах более 20 населенных пунктов. В частности, это – Спорное, Берестово, Яковлевка, Соледар, Бахмут, Опытное, Озаряновка, Нью-Йорк, Авдеевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении огневому воздействию подверглись Угледар, Большая Новоселка и Времовка Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляны районы более 25 населенных пунктов. Среди них Гуляйполе, Красное, Степное, Малые Щербаки, Щербаки и Чаривное Запорожской области и Никополь – Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр. Пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Республиканец, Тягинка, Зеленовка, Инженерное, Антоновка, Садовое и Велетенское Херсонской области и Херсон.

Карта боевых действий на 26 декабря

Захватчики несут огромные потери

В городе Старобельск Луганской области в оборудованный оккупантами военный госпиталь за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих врага. В городе Горловка Донецкой области из-за нехватки донорской крови всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь согласно составленному графику.

Наша авиация за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВОВ оккупантов. А наши ракетчики и артиллеристы поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта противника.

Напомним, что общие боевые потери России уже составляют 102 050 военных.