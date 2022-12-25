Общие боевые потери России на 25 декабря составляют 102 050 военных. Противник также бешеными темпами теряет и технику.

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Потери врага по состоянию на 25 декабря

  • танков – 3011 (+5) единиц;
  • боевых бронированных машин – 6010 (+16) единиц;
  • артиллерийских систем – 1991 (+3) единиц;
  • РСЗО – 41 (+1) единица;
  • средств ПВО – 212 (+0) единиц;
  • самолетов – 283 (+0) единиц;
  • вертолетов – 267 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+0) единиц;
  • крылатых ракет – 633 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров – 16 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4635 (+8) единиц;
  • специальной техники – 178 (+0) единиц.

Потери российской армии в войне против Украины на 25 декабря / Инфографика Генштаб

Российская армия терпит поражение

  • Инициатива на поле боя однозначно у ВСУ. Наши воины отражают атаки врага и не дают ему улучшить позицию. Самая сложная ситуация на Бахмутском направлении – сюда противник бросил едва ли не все силы.
  • Непрерывные попытки российского террористического контингента захватить Бахмут продолжаются уже 4 месяца, однако захватчики до сих пор не смогли даже войти в пределы населенного пункта.
  • Аналитики Института изучения войны считают, что захватчики истощились. Вероятно, они будут искать возможности для тактической или оперативной паузы в этом направлении.