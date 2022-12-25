Общие боевые потери России на 25 декабря составляют 102 050 военных. Противник также бешеными темпами теряет и технику.

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Потери врага по состоянию на 25 декабря

танков – 3011 (+5) единиц;

боевых бронированных машин – 6010 (+16) единиц;

артиллерийских систем – 1991 (+3) единиц;

РСЗО – 41 (+1) единица;

средств ПВО – 212 (+0) единиц;

самолетов – 283 (+0) единиц;

вертолетов – 267 (+0) единиц;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+0) единиц;

крылатых ракет – 633 (+0) единиц;

кораблей/катеров – 16 (+0) единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 4635 (+8) единиц;

специальной техники – 178 (+0) единиц.

Потери российской армии в войне против Украины на 25 декабря / Инфографика Генштаб

Российская армия терпит поражение