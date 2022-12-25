Общие боевые потери России на 25 декабря составляют 102 050 военных. Противник также бешеными темпами теряет и технику.
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Потери врага по состоянию на 25 декабря
- танков – 3011 (+5) единиц;
- боевых бронированных машин – 6010 (+16) единиц;
- артиллерийских систем – 1991 (+3) единиц;
- РСЗО – 41 (+1) единица;
- средств ПВО – 212 (+0) единиц;
- самолетов – 283 (+0) единиц;
- вертолетов – 267 (+0) единиц;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1706 (+0) единиц;
- крылатых ракет – 633 (+0) единиц;
- кораблей/катеров – 16 (+0) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 4635 (+8) единиц;
- специальной техники – 178 (+0) единиц.
Потери российской армии в войне против Украины на 25 декабря / Инфографика Генштаб
Российская армия терпит поражение
- Инициатива на поле боя однозначно у ВСУ. Наши воины отражают атаки врага и не дают ему улучшить позицию. Самая сложная ситуация на Бахмутском направлении – сюда противник бросил едва ли не все силы.
- Непрерывные попытки российского террористического контингента захватить Бахмут продолжаются уже 4 месяца, однако захватчики до сих пор не смогли даже войти в пределы населенного пункта.
- Аналитики Института изучения войны считают, что захватчики истощились. Вероятно, они будут искать возможности для тактической или оперативной паузы в этом направлении.