Загальні бойові втрати Росії станом на 25 грудня складають 102 050 військових. Противник також шаленими темпами втрачає й техніку.

До теми ЗСУ підсмажили окупантів у промзоні під Бахмутом: гаряче відео удару по росіянах

Втрати ворога станом на 25 грудня

  • танків – 3011 (+5) одиниць;
  • бойових броньованих машин – 6010 (+16) одиниць;
  • артилерійських систем – 1991 (+3) одиниць;
  • РСЗВ – 41 (+1) одиниця;
  • засобів ППО – 212 (+0) одиниць;
  • літаків – 283 (+0) одиниць;
  • гелікоптерів – 267 (+0) одиниць;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0) одиниць;
  • крилатих ракет – 633 (+0) одиниць;
  • кораблів/катерів – 16 (+0) одиниць;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) одиниць;
  • спеціальної техніки – 178 (+0) одиниць.

Втрати російської армії у війні проти України станом на 25 грудня / Інфографіка Генштаб

Російська армія зазнає поразки

  • Наразі ініціатива на полі бою однозначно у ЗСУ. Наші воїни відбивають атаки ворога та не дають йому покращити позиції. Найскладніша ситуація на Бахмутському напрямку – сюди противник кинув чи не усі сили.
  • Безперервні спроби російського терористичного контингенту захопити Бахмут тривають ось вже 4 місяці, однак загарбники досі не змогли навіть увійти у межі населеного пункту.
  • Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що загарбники виснажились. Ймовірно, вони шукатимуть нагоди для тактичної чи оперативної паузи на цьому напрямку.