Загальні бойові втрати Росії станом на 25 грудня складають 102 050 військових. Противник також шаленими темпами втрачає й техніку.

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Втрати ворога станом на 25 грудня

танків – 3011 (+5) одиниць;

бойових броньованих машин – 6010 (+16) одиниць;

артилерійських систем – 1991 (+3) одиниць;

РСЗВ – 41 (+1) одиниця;

засобів ППО – 212 (+0) одиниць;

літаків – 283 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 267 (+0) одиниць;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0) одиниць;

крилатих ракет – 633 (+0) одиниць;

кораблів/катерів – 16 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) одиниць;

спеціальної техніки – 178 (+0) одиниць.

Втрати російської армії у війні проти України станом на 25 грудня / Інфографіка Генштаб

Російська армія зазнає поразки