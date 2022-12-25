Загальні бойові втрати Росії станом на 25 грудня складають 102 050 військових. Противник також шаленими темпами втрачає й техніку.
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Втрати ворога станом на 25 грудня
- танків – 3011 (+5) одиниць;
- бойових броньованих машин – 6010 (+16) одиниць;
- артилерійських систем – 1991 (+3) одиниць;
- РСЗВ – 41 (+1) одиниця;
- засобів ППО – 212 (+0) одиниць;
- літаків – 283 (+0) одиниць;
- гелікоптерів – 267 (+0) одиниць;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1706 (+0) одиниць;
- крилатих ракет – 633 (+0) одиниць;
- кораблів/катерів – 16 (+0) одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4635 (+8) одиниць;
- спеціальної техніки – 178 (+0) одиниць.
Втрати російської армії у війні проти України станом на 25 грудня / Інфографіка Генштаб
Російська армія зазнає поразки
- Наразі ініціатива на полі бою однозначно у ЗСУ. Наші воїни відбивають атаки ворога та не дають йому покращити позиції. Найскладніша ситуація на Бахмутському напрямку – сюди противник кинув чи не усі сили.
- Безперервні спроби російського терористичного контингенту захопити Бахмут тривають ось вже 4 місяці, однак загарбники досі не змогли навіть увійти у межі населеного пункту.
- Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що загарбники виснажились. Ймовірно, вони шукатимуть нагоди для тактичної чи оперативної паузи на цьому напрямку.