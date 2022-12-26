Про це 24 каналу розповів військовий експерт Микола Саламаха. За його словами, контрнаступ ЗСУ взимку цілком можливий. Тут не все вирішує кількість мобілізованих на фронті.

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За яких умов може ЗСУ можуть піти в контрнаступ вже взимку

Як підкреслив Саламаха, контрнаступ взимку залежить не від кількості солдатів, які перебувають на тій чи іншій ділянці фронту. Все залежить від кількості підготовленого особового складу та боєздатних підрозділів на різних ділянках фронту з боку ЗСУ та окупантів.

Скільки підготовлених частин з нашого боку і скільки з боку противника на тій чи іншій ділянці фронту. Так само важливо, як наше керівництво зуміє організувати розвідку, виявлення слабких місць противника та як використає їх,

– зазначив Саламаха.

До прикладу, нещодавно була непідтверджена інформація щодо нібито просування ЗСУ в бік Кремінної Луганської області. Якщо згодом вдасться здійснити кілька таких тактичних невеликих наступів на різних ділянках фронту, то ЗСУ точно знайдуть слабке місце, щоб досягти успіху оперативного рівня.

Саламаха пояснив, за яких умов може відбутися контрнаступ ЗСУ взимку

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