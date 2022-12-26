На минский сходняк, кроме Путина, из Москвы прибыли еще и унылый мерин Лавров и потешный полководец Шойгу. То есть говорили о перспективах агрессии против Украины и ее международных последствиях.

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Агрессорам удалось о чем-то договориться

Поскольку Путин и Лукашенко давали совместную пресс-конференцию, то это означает, что к некоему консенсусу московский упырь и минский таракан таки пришли. Хотя их интересы принципиально расходятся:

Путину нужны любые ресурсы для продления агрессии. Подойдут даже не обстрелянные, зато обдолбанные пропагандой белорусские военные;

Лукашенко мечтает петлять, как толстозадый заяц, пока что-то не кончится: либо кремлевская война, либо кремлевский фюрер.

Но на этой пресс-конференции они выглядели не то чтобы счастливыми, но вполне довольными. Оба.

То есть если Путин доволен, то он получил твердое заверение Лукашенко, что Беларусь вступит в войну на стороне России. А если доволен Лукашенко, то это вступление произойдет не завтра, а в рамках очередного "переломного и решающего" наступления недоимперии. Соответственно, весной. У Лукашенко есть несколько месяцев, чтобы тянуть резину и изобретать отмазки.

Подтверждением того, что они договорились, есть и туповатые шуточки Лукашенко, что они с Путиным – соагрессоры. Что у чемоданного фюрерка на уме, то у картофельного дуче – на пресс-конференции.

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При этом филологический ряд мне нравится: соагрессоры, соучастники, сокамерники, сожители… Впрочем, сокамерников достаточно.

Да, два диктатора способны собрать на территории Беларуси 20 тысяч покорных российских могилизированных, добавить к ним 10 тысяч зазомбированных белорусских контрактников, вооружить расконсервированной техникой в Беларуси и отправить их в Украину. Но это будет не успешная армада вторжения, а именно что картошка в мундире под реально кровавую Мэри. Или, если угодно, деруны с мясным фаршем на природе.

Потому что это стадо забой в Украине ждут и церемониться не будут.

Лукашенко могут заменить послушным кандидатом

Впрочем, как и Путин с Лукашенко. Так что если Григорович и дальше попытается крутить своей филейной частью, то обойдутся без него. То есть, поменяют на послушного генерала и закопают.

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Кстати, жесточайшие ракетные удары по Украине, вплоть до теоретически возможного тактического ядерного удара, весной будут проводиться именно с территории Беларуси. Чтобы все тамошнее население оказалось замазанным в украинской крови и от безысходности было вынуждено поддерживать путинско-лукашенковскую войну. Вот такая непреодолимая дружба народов по-русски получается.

Обратите внимание, как русский фюрер копирует немецкого: Гитлер спустя год после провального вторжения в СССР планировал переломное наступление. И этот тоже – ровно через год. Идентичные предпосылки сходных процессов всегда дают идентичные результаты.