У мережі опублікували відео з салютами. У російських джерелах повідомляють, що людина, яка запускала феєрверк схибила.

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Винуватець інциденту втік з місця події. Пожежу приїхали гасити рятувальники.

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Нова пожежа у Москві

У столиці країни-окупантки загорівся ресторан "Тарас Бульба". Пожежа становила 200 квадратних метрів. Через вогонь частину Москви огорнув дим. Мешканців навколишніх будинків евакуювали.

Рятувальники зазначили, що поранених немає, оскільки персоналу та гостей у закладі не було.

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