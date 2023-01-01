У мережі опублікували відео з салютами. У російських джерелах повідомляють, що людина, яка запускала феєрверк схибила.
До теми Війна все спише: хто насправді стоїть за вибухами й катастрофами у Росії
Винуватець інциденту втік з місця події. Пожежу приїхали гасити рятувальники.
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Нова пожежа у Москві
У столиці країни-окупантки загорівся ресторан "Тарас Бульба". Пожежа становила 200 квадратних метрів. Через вогонь частину Москви огорнув дим. Мешканців навколишніх будинків евакуювали.
Рятувальники зазначили, що поранених немає, оскільки персоналу та гостей у закладі не було.
Що відбувається у Росії: останні новини
- Російський президент Владімір Путін виголосив новорічну промову. Аналітики ISW зазначили, що диктатор виправдовує втрати своєї армії й далі заявляє про свої права на Україну. На думку ISW, очільник Кремля не планує мирних перемовин.
- Напередодні Нового року у Росії почалися вибухи та пожежі. Зокрема, стало відомо про вибухи в Омську, Воронежі та Бєлгороді. Крім цього виникла пожежа на АЕС у Ростові.
- Через санкції російські олігархи втратили 100 мільярдів доларів.