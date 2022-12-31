Згідно з індексом мільярдерів Bloomerg, Найбагатші російські олігархи втратили цього року майже 95 мільярдів доларів через санкції, запроваджені західними країнами у зв'язку з війною Росії проти України. Багатії країни-терористки втрачають приблизно 330 мільйонів доларів на день.

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Як скоротилися статки впливових російських олігархів

Згідно з індексом мільярдерів Bloomberg, Роман Абрамович, колишній власник футбольного клубу "Челсі", програв найбільше. Його статки цього року впали на 57% до 7,8 мільярда доларів.

Натомість статки Геннадія Тимченка, мільярдера-інвестора в енергетику та близького друга Путіна, зменшились на 48% до 11,8 мільярда доларів.

Сулейман Керімов, депутат Ради Федерації Росії, втратив 41%, впавши до 9 мільярдів доларів.

Загалом два десятки багатих росіян, яких відстежує Bloomberg, втратили близько 95 мільярдів доларів у 2022 році.

Ілон Маск та Марк Цукерберг теж збідніли

Видання також пише, що після значного падіння вартості акцій Tesla, статки Ілона Маска зменшилися майже на 50% до 138 мільярдів.

Тим часом статки Марка Цукерберга зменшилися на 65% до 45 мільярдів доларів через падіння вартості компанії Meta, до якої належить Facebook.