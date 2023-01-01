Аналитики американского Института изучения войны проанализировали новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам.

Достойно внимания "Россия сейчас не может капитулировать": что изменится, если Путина не будет у власти

О чем говорил Путин в своем обращении

Они обратили внимание на то, что в своем обращении Путин в очередной раз заявил о 2022 году как "год сложных необходимых решений, важных шагов к достижению полного суверенитета и новой подлинной независимости России" и повторил мантру о "борьбе и защите нашего народа на наших собственных исторических территориях".

В этом отчете говорится, что речь продолжила риторические заявления российского диктатора не только о том, что Кремль имеет исторические права на Украину, но и о том, что независимость и суверенитет России зависят от возобновления контроля над Украиной.

Отмечают, что таким образом Путин пытается считать победу в войне, необходимой для дальнейшего существования России как независимого государства.

Путин пытается оправдать безумные потери на войне

Аналитики ISW убеждены, что такие заявления российского диктатора имели целью оправдать огромные потери России в войне и успокоить ультранационалистическое провоенное сообщество, регулярно требующее более агрессивных действий и еще больших расходов на войну против Украины.

Также там считают, что такие заявления также свидетельствуют о нежелании России рассматривать мирное разрешение войны на любых условиях, отличных от российских.

Неуверен в формировании информационного пространства России

По мнению военных экспертов, Путин вряд ли примет любой меньший результат, если Украина с помощью своих западных партнеров не сможет нанести новые масштабные поражения российским войскам и освободить значительно большую часть оккупированной территории.

В ISW также отметили, что Путин не использовал свою предновогоднюю речь для оглашения о том, как российские военные намерены переломить свои неудачи в Украине и достичь своих максималистских целей.

В отчете ISW предполагают, что диктатор, возможно, отложил свое ежегодное обращение в федеральное собрание России, поскольку был неуверен в своей способности формировать российское информационное пространство на фоне усиления критики по его ведению войны.