Как сообщила полиция Киева, в столице правоохранители задержали мужчину, который в новогоднюю ночь запускал салюты в Подольском районе. По информации правоохранителей, около полуночи поступило несколько сообщений от граждан о том, что в Подольском районе неизвестные запускают салюты.

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В Киеве фейерверки запускали на Подоле

Полицейские установили, что фейерверки запускались в жилом дворе по улице Константиновской.

"С места происшествия следователи изъяли использованную пусковую установку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили предполагаемого подозреваемого и провели в его квартире обыск", – говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители обнаружили и изъяли крышку от использованного фейерверка, а 47-летнего киевлянина задержали.

В настоящее время начато уголовное производство по статье о хулиганстве. Фигуранту грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

В Виннице хулигана нашли благодаря свидетелям

В Виннице тоже задержали мужчину, который запускал фейерверки в новогоднюю ночь. Полиция Винницы информирует, что сообщение о нарушении запрета на использование салютов поступило 1 января около 00:30.

С помощью свидетелей происшествия подозреваемого установили в течение получаса. Им оказался 45-летний виннитчанин.

Мужчину доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Проводится расследование. Ему тоже грозит заключение до пяти лет.

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