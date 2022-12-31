Напомним, что во время действия военного положения запускать фейерверки запрещено. Но, к сожалению, это не остановило злостных нарушителей, пишет 24 Канал со ссылкой на местные телеграмы.

Читайте также За несколько часов до Нового года Россия атаковала Киев: полиция опубликовала фото обломков ракеты

Салют запустили на Осокорках

В сеть выложили видео, на котором можно увидеть, как в столице запустили салют. Нарушители решили, что на Осокорках просто не могут прожить без пиротехники в канун Нового года.

В Киеве запустили фейерверк 31 декабря: смотрите видео

Что ожидает нарушителей

На этот вопрос ответила спикер Нацполиции Марьяна Рева. Она отметила, что сначала правоохранители будут изучать видеоматериалы, на которых можно увидеть запуск пиротехники. Если их правдивость будет подтверждена, тогда начнется следующий этап. Речь идет об опросе потенциальных свидетелей, обзоре файлов с камер наблюдения, расположенных неподалеку.

Поэтому не думайте о том, что если вы где-то ночью запустили фейерверк, вас никто не видел и не слышал, и вы избежите наказания. Этого не будет,

– подчеркнула она.

Заметим, что во время военного положения запрещено не только запускать фейерверки, но и продавать их. Поэтому недобросовестных продавцов ожидает наказание. Речь идет о штрафе, который они обязаны будут оплатить из-за реализации пиротехники.

Оккупанты атаковали Киев