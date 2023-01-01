Речник Державної пожежної служби Польщі Кароль Кєжковський розповів, що в новорічну ніч у Польщі виникли приблизно 700 пожеж, спричинених феєрверками. 31 грудня пожежники здійснили 1 261 виїзд.

Цікаво Феєрверком по багатоповерхівці: у Новосибірську зустріли Новий рік

У Польщі виникли сотні пожеж внаслідок запуску феєрверків

За словами Кєжковського, 31 грудня зафіксували:

498 пожеж,

614 локальних небезпек,

149 фальшивих тривог.

Загалом внаслідок надзвичайних ситуацій місцевого рівня загинули 26 осіб, ще 118 – зазнали поранень. Зокрема, від займань загинули двоє людей.

Вогнеборці 24 рази виїжджали на виклики у зв'язку з отруєнням чадним газом. Внаслідок отруєння постраждали 7 людей. На щастя, загиблих не було.

Кєжковський розповів, що з опівночі до 6:00 1 січня, пожежники здійснили 1098 виїздів, серед яких:

866 пожеж,

126 локальних небезпек,

106 хибних тривог.

Сталися 47 пожеж у житлових будинках, 12 займань автомобілів, 20 дорожньо-транспортних пригод та 24 медичні операції,

– пояснив речник.

За його словами, у новорічну ніч трапилися близько 700 пожеж, спричинених феєрверками. Найбільше у:

Нижньосілезькому воєводстві – близько 100,

Сілезькому воєводстві – близько 100,

Великопольському воєводстві – близько 80,

Мазовецькому воєводстві – близько 70.

"Пожежі, спричинені феєрверками, – це переважно загоряння трави, біля будівель, сміттєвих баків, альтанок та гаражів", – зазначив Кєжковський.

Зауважте Посвяткували, а тепер за ґрати: у Києві та Вінниці піймали хуліганів, які запускали феєрверки

У Нідерландах багато людей травмувалися

За інформацією NOS, станом на 1 січня в Роттердамській офтальмологічній лікарні зареєстрували 20 пацієнтів із травмами очей, які виникли внаслідок запуску феєрверків.

Шестеро людей зазнали серйозних поранень,

– розповіла лікарка-офтальмолог Т'єрд де Фабер.

За її словами, більшість людей постраждали від декоративних феєрверків, які вони вважали безпечнішими. Однак один із постраждалих назавжди осліп на одне око, а ще шестеро мають незворотні травми.

"Люди вважають, що декоративні феєрверки безпечніші, але це не так", – наголосила лікарка.

Вона додала, що травмувалися не лише люди, які запускали салюти, а й прості перехожі, адже тієї ночі здійнявся сильний вітер. Один з пацієнтів зазнав поранення, перебуваючи на відстані 25 метрів від місця запуску феєрверка.