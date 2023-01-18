Про це 24 Каналу розповіла експертка-балканістка Марія Гелетій. Росія хоче мати вплив у багатьох країнах, з 2014 року вона витратила понад 300 мільйонів доларів для впливу на вибори за кордоном.

Важливо Вашингтон веде роботу щодо нейтралізації діяльності ПВК "Вагнера", – Держдеп

Росії вигідна війна

Гелетій зазначила, що Росії дуже вигідна війна, конфлікт у інших регіонах. Коли на Балканах відбуваються заворушення, Європа дуже хвилюється. Це кордони Євросоюзу. На Балканах є дві такі "гарячі" точки:

Косово, де відбуваються протести за номерні знаки, за ув'язнення серба тощо;

Боснія, де у просербському регіоні живуть серби. Вони хочуть приєднатись до Сербії і є прихильниками Росії.

Маючи таке підґрунтя, коли є 2 точки, де можна розхитувати, то достатньо будь-якого інциденту, наприклад, убивства серба в Косово. Якщо влада Косова не буде це переслідувати, то, звичайно, що це викличе величезні протести зі зброєю,

– зауважила експертка-балканістка.

Гелетій про те, як Росія намагається розв'язати війну на Балканах: дивіться відео

Росія фінансує організації в Сербії

Вона продовжила, що Росія фінансує організації в Сербії. Ця країна дружня до Росії. Там навіть ПВК "Вагнера" відкрило свій філіал, який вони назвали культурним центром дружби. Там займаються пропагандою, але також можуть вербувати нових "вагнерівців".

"Є такі свідчення, що люди, які фактично вели протести в Косово, пов'язані з ПВК "Вагнера". Навіть лідер, який драйвив весь процес, він зустрічався з ПВК "Вагнера" в Москві. Звичайно, що зв'язки там є, й за всіма цими процесами стоять росіяни", – наголосила Гелетій.

За її словами, балканці пережили криваву війну й добре її пам'ятають. Тому достатньо одного емоційного спалаху, аби там спалахнув конфлікт. Його дуже легко запалити.

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