Об этом в эфире 24 Канала заявил политолог Николай Давидюк. По его мнению, Александр Вучич никогда бы не принял решение присоединиться к проукраинскому блоку, если бы западными элитами не было принято решение добить Владимира Путина.

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"Сербы всегда впрыгивают в последний вагон, когда уже известно, куда четко едет поезд. И они знают, что поезд "Война России против Украины" едет в сторону проигрыша России", - уверен политолог.

По словам Давидюка, поскольку решение западных стран по вопросу российско-украинской войны уже принято, сербы сказали: "Супер, мы определились, прыгаем в последний вагон. Мы за Украину".

Политолог считает, что Украина не теряла связи с Сербией, несмотря на поддержку последней России.

Сербия поддерживала Россию всегда, продавали тайно оружие, еще многое делали. Украина не теряла связи с ними. Мы понимали, что это не справедливо, но пытались сотрудничать,

– напомнил Давидюк.

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Решили свергнуть фашистский режим

По мнению политолога, президент Сербии Вучич значительно хитрее премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он бездействовал бы без окончательной договоренности западных элит.

"По большому счету, условная "Тегеранская конференция" западного мира против России состоялась. Решение свергнуть фашистский режим принято. И Вучич это понимая, стал на сторону Украины", – пояснил Давидюк.

Друзья отвернулись от Путина

Политолог рассказал, что от России начали отворачиваться все главные друзья. В частности, в Казахстане заявили, что начнут выселение российских "уклонистов". В Китае также высказался о том, что не знали о грядущей войне и готовы поддерживать Украину.

Турция заняла дикий нейтралитет. Реджеп Эрдоган призывает не к тому, что Путин, добивай их и забирай все себе, а уговаривает урегулировать. Он не говорит украинцам сдаваться – байрактары идут и идут в Украину,

– отметил Давидюк.

При этом, по словам политолога, Босфорский пролив Эрдоган так и не открыл для российских кораблей, а московский капитал все равно продолжает идти в Турцию. Кроме того, россияне сами "кинули" еще одного своего партнера – Армению.

"Поэтому самые большие друзья Путина покинули. Западные страны уже приняли решение демонтировать режим и ставить Путина на колени. Поэтому страны типа Сербии и присоединились", - подытожил политолог.

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