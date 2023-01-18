Впрочем, искренность президента Сербии можно будет еще проверить, поскольку он остается на своем посту. Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Какие еще страны отвернулись от России

Кроме того, Украину посетил мэр Будапешта Гергей Корачонь вместе с делегацией. Он выступил от народа Венгрии в поддержку украинцев в борьбе против России, а также осудил позицию венгерского премьер-министра Виктора Орбана по отношению к нашему государству.

Продолжаются серьезные сдвиги в истеблишментах (властные руководящие круги – 24 Канал) Сербии, Венгрии и других стран. Надеюсь соответствующую тенденцию подхватят и в Болгарии,

– отметил российский оппозиционный политик.

Он выразил надежду, что Болгария не сойдет с пути поддержки Украины в войне против страны-агрессора. Речь идет о поставках боеприпасов и вооружения.

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Так, недавно вышла статья в авторитетном издании Welt, что София с начала полномасштабного вторжения тайно снабжала Киевом вооружение. В настоящее время парламент Болгарии выступил за открытую поддержку нашего государства.

Путин потерял доверие Китая

В Financial Times со ссылкой на 5 источников сообщили, что Россия не предупредила Китай о полномасштабном вторжении в Украину. Теперь Пекин заговорил о недоверии к российскому диктатору Владимиру Путину.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен отметил, что в Китае информационное поле настроено так, что чиновники не могут "слить" информацию иностранному изданию без согласования сверху. То есть от лидера страны Си Цзиньпина.

Кстати "Потепление" отношений Китая и США – очень позитивный сигнал для нас, – политтехнолог

По словам политтехнолога, Путина в этом материале назвали сумасшедшим и указали, что он потерял личное доверие Китая. И эта фраза очень важна. Вдобавок к этому Путин обманул китайское руководство, говоря о том, что не собирается нападать на Украину.

"То есть здесь все ключевые фразы, учитывая всю тонкость и обтекаемость восточной дипломатии, надо понимать на обычном языке, если перевести, так: Путин окончательно потерял доверие главного торгового партнера", – заявил Тизенгаузен.