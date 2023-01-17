Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он считает, что Пекин будет играть Россией, как захочет, лишь для того, чтобы все понимали, что в мире есть два полюса – Китай и США.

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Путин окончательно потерял доверие Китая

Тизенгаузен отметил, что в Китае информационное поле настроено так, что местные чиновники не могут "слить" информацию иностранному изданию без согласования сверху, то есть с лидером правящей партии Си Цзиньпином.

Он отметил, что Путина в этом материале назвали безумным и указали, что он потерял личное доверие Китая. И данная фраза очень важна. Вдобавок к этому Путин обманул китайское руководство, говоря о том, что не собирается нападать на Украину.

То есть здесь все ключевые фразы, учитывая всю тонкость и обтекаемость восточной дипломатии, надо понимать на обычном языке, если перевести, так: Путин окончательно потерял доверие главного торгового партнера,

– заявил Тизенгаузен.

Поэтому, по его словам, Китай ищет сближения с европейскими странами, чтобы выйти на их рынки, как альтернативу покупке российских энергоресурсов и многое другое.

Путина ждут новые неприятные сигналы из Китая

Политтехнолог подчеркнул, что это еще один важный сигнал Путину от Китая. В общем, эта статья многое объясняет. Становится очевидным, что Медведев летал в Китай потому, что глава Кремля потерял личное доверие Пекина.

Я думаю, что для Путина в ближайшее время будет еще несколько таких неприятных сигналов из Китая о том, что войну пора заканчивать, о том, что ты (Путин – 24 Канал) тоже виноват в кризисе, который сейчас не только в Европе, но и на Ближнем Востоке,

– сказал Тизенгаузен.

Также, по его мнению, Путину дадут понять, что если он ничего не сделает, то Китай будет медленно дрейфовать в сторону западных стран. Потому что Запад будет более устойчив в экономическом плане, чем Россия.

Он добавил, что в этой же статье есть абзац о том, что Россия выйдет из войны максимально ослабленной политически и экономически. То есть она станет некой ресурсной шахтой, из которой Китай может что-то купить, если пожелает, к тому же по цене, намного ниже себестоимости.

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Пекин будет играть Россией, как захочет

Тизенгаузен заявил, что Пекин чувствует себя гегемоном в том плане, что есть два полюса – Китай и США. А сильные не оправдываются – они просто объясняют свою позицию в случае необходимости. Поэтому он не оправдывался, когда 5 китайских госслужащих заявили о том, что не знали, что Путин совершит полномасштабное вторжение в Украину.

Он отметил, что в своем программном заявлении Си Цзиньпин говорил о сближении с Россией. Но там было указано, что это будет происходить, чтобы, грубо говоря, США не чувствовали, что мир однополярный. То есть Пекин будет играть Россией, как захочет, только для того, чтобы все понимали, что есть два полюса – Китай и США.

Эта фраза даже на дипломатическом языке, переведя ее на простой, звучит так: Россия – инструмент, она не претендует ни на какое мировое лидерство,

– объяснил Тизенгаузен.

Поэтому, по его мнению, Путин уже разозлил даже китайское руководство, а также индийского премьер-министра. В ближайшее время, особенно к годовщине российского полномасштабного вторжения в Украину, будут интересные заявления и со стороны Китая и Индии, и со стороны наших западных партнеров по поставкам Украине оружия.

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