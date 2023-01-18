Так, глава Кремля уже сказал все, что только можно было. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Александр Антонюк.

Заметьте Путин не поражает своей новизной, – политолог о "срочном обращении" диктатора

Путин уже использовал все свои козыри

Все козыри, которые можно было использовать, Путин уже использовал,

– заметил политолог.

Накануне ожидалось, что во время обращения российский диктатор объявит общую мобилизацию в России. Хотя пока этого не произошло, но это только вопрос времени. По состоянию на сегодняшний день россияне и так проводят скрытую мобилизацию в стране.

Однако вопрос в том, насколько российские и белорусские военные центры готовы подготовить и обеспечить количество военных, которое страна-агрессор хочет мобилизовать.

Антонюк прокомментировал нелепое обращение Путина: смотрите видео

В то же время остальные заявления Путина не содержат ничего нового. Стратегия российских захватчиков не меняется – они стремятся совершенно уничтожить Украину как суверенное государство.

"Понятия "денацификация" и "демилитаризация" на простой язык переводятся как геноцид украинского народа", – отметил политолог.

Обращение Путина: что известно