Так, глава Кремля уже сказал все, что только можно было. Такое мнение 24 Каналу выразил политолог Александр Антонюк.
Заметьте Путин не поражает своей новизной, – политолог о "срочном обращении" диктатора
Путин уже использовал все свои козыри
Все козыри, которые можно было использовать, Путин уже использовал,
– заметил политолог.
Накануне ожидалось, что во время обращения российский диктатор объявит общую мобилизацию в России. Хотя пока этого не произошло, но это только вопрос времени. По состоянию на сегодняшний день россияне и так проводят скрытую мобилизацию в стране.
Однако вопрос в том, насколько российские и белорусские военные центры готовы подготовить и обеспечить количество военных, которое страна-агрессор хочет мобилизовать.
Антонюк прокомментировал нелепое обращение Путина: смотрите видео
В то же время остальные заявления Путина не содержат ничего нового. Стратегия российских захватчиков не меняется – они стремятся совершенно уничтожить Украину как суверенное государство.
"Понятия "денацификация" и "демилитаризация" на простой язык переводятся как геноцид украинского народа", – отметил политолог.
Обращение Путина: что известно
- Накануне аналитики американского Института изучения войны заявляли, что во время обращения российский диктатор может объявить общую мобилизацию в стране-агрессоре. Однако этого так и не произошло.
- В ISW объясняли это тем, что Путин любит символические даты, а 18 января россияне отмечают 80-летие того, как советские войска разорвали нацистскую осаду Ленинграда.
- Кроме того, глава Кремля назвал новую цель "специальной военной операции" в Украине. Оказывается, это попытка россиян окончить войну на Донбассе. Более того, Путин подчеркнул, что это якобы вынужденное решение, чтобы "защитить население Донбасса".
- Далее российский диктатор разошелся в объяснениях, что территория Донбасса – это якобы историческая территория России. А россияне, мол, мирились с этим, пока не произошел "государственный переворот", и "не начали истреблять людей только за то, что они считают себя связанными с русской культурой, языком и традициями".