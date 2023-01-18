Сегодня Путин уже не сделает заявлений об объявлении войны Украине. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, Путину, по его словам, нужно объявлять войну Западу и империализму, но вряд ли он решится объявить ее США. Хотя это было бы логично.

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Вигиринский считает, что с точки зрения категорий, которыми мыслит Путин, надо бы объявить войну равному противнику, которым он считает Соединенные Штаты.

А в Украине у него так называемая "специальная военная операция",

– подчеркнул он.

Политолог прокомментировал мобилизацию в России – по его словам, соответствующий приказ Путина еще не отменен, поэтому она продолжается.

Важные решения были приняты на прошлой неделе

По его словам, стратегические решения, непосредственно касающиеся ведения войны в ближайшие полгода в России, были приняты на прошлой неделе. Именно тогда, когда Валерия Герасимов была назначен командующим Объединенной группировкой войск в Украине.

Этим и финализируются все мероприятия, проведенные Россией, чтобы поставить экономику на военные рельсы и направить военную промышленность на нужды в войне против Украины,

– заметил он.

Вигиринский подчеркнул, что остальные заявления Путина сводятся к тому, что: "мы сильны, как никогда", "нас не сломали" и "все идет по плану".

"И они не поражают своей новизной", – считает политолог.

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Путин забегает на второй круг и повторяет тоже самое

Он также прокомментировал тезис Путина о том, что работники военно-промышленного комплекса получит бронь от военной службы.

ВПК должен обеспечивать потребности как минимум всех мобилизованных, поэтому было бы удивительно, если бы людей, производящих и обслуживающих военную технику, боеприпасы, а также обеспечивающих нужды военнослужащих, отправлявляли на фронт,

– подчеркнул собеседник.

По его мнению, их эффективность на военных предприятиях с точки зрения логики войны выше, чем их коэффициент полезного действия в окопе.

Вигиринский подчеркнул, что в сегодняшних заявлениях Путина нет ничего важного.

"Уже прошел год с начала активной фазы войны, и такое впечатление, что он забегает на второй круг и снова повторяет те же цели войны: "денацификация", "демилитаризация", "защита русскоязычного населения", "преодоление истребления путем еще большего истребления " – достаточно "гуманная" позиция", – отметил политолог.

Он считает, что ничего нового Путин сказать не может, поэтому повторяет то же самое. А если повторяет, значит хочет убедить граждан России, что его позиция верна.

"Он этим системно занимается", – заметил Андрей Вигиринский.

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