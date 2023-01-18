Сегодня Путин уже не сделает заявлений об объявлении войны Украине. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, Путину, по его словам, нужно объявлять войну Западу и империализму, но вряд ли он решится объявить ее США. Хотя это было бы логично.
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Вигиринский считает, что с точки зрения категорий, которыми мыслит Путин, надо бы объявить войну равному противнику, которым он считает Соединенные Штаты.
А в Украине у него так называемая "специальная военная операция",
– подчеркнул он.
Политолог прокомментировал мобилизацию в России – по его словам, соответствующий приказ Путина еще не отменен, поэтому она продолжается.
Важные решения были приняты на прошлой неделе
По его словам, стратегические решения, непосредственно касающиеся ведения войны в ближайшие полгода в России, были приняты на прошлой неделе. Именно тогда, когда Валерия Герасимов была назначен командующим Объединенной группировкой войск в Украине.
Этим и финализируются все мероприятия, проведенные Россией, чтобы поставить экономику на военные рельсы и направить военную промышленность на нужды в войне против Украины,
– заметил он.
Вигиринский подчеркнул, что остальные заявления Путина сводятся к тому, что: "мы сильны, как никогда", "нас не сломали" и "все идет по плану".
"И они не поражают своей новизной", – считает политолог.
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Путин забегает на второй круг и повторяет тоже самое
Он также прокомментировал тезис Путина о том, что работники военно-промышленного комплекса получит бронь от военной службы.
ВПК должен обеспечивать потребности как минимум всех мобилизованных, поэтому было бы удивительно, если бы людей, производящих и обслуживающих военную технику, боеприпасы, а также обеспечивающих нужды военнослужащих, отправлявляли на фронт,
– подчеркнул собеседник.
По его мнению, их эффективность на военных предприятиях с точки зрения логики войны выше, чем их коэффициент полезного действия в окопе.
Вигиринский подчеркнул, что в сегодняшних заявлениях Путина нет ничего важного.
"Уже прошел год с начала активной фазы войны, и такое впечатление, что он забегает на второй круг и снова повторяет те же цели войны: "денацификация", "демилитаризация", "защита русскоязычного населения", "преодоление истребления путем еще большего истребления " – достаточно "гуманная" позиция", – отметил политолог.
Он считает, что ничего нового Путин сказать не может, поэтому повторяет то же самое. А если повторяет, значит хочет убедить граждан России, что его позиция верна.
"Он этим системно занимается", – заметил Андрей Вигиринский.
Другие заявления Владимира Путина: кратко
- Российский диктатор Владимир Путин назвал новую цель "специальной военной операции" в Украине. Оказывается, это попытка окончить войну на Донбассе. Говорит, что это вынужденное решение, ведь до сих пор его водили за нос.
- 16 января кремлевский диктатор Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Стороны обсудили войну в Украине, а Путин в очередной раз цинично пожаловался Эрдогану на якобы. "деструктивную линию Киева". В России обвиняют Украину, что и сделала ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке Запада.
- 22 декабря Владимир Путин впервые с начала полномасштабной агрессии против Украины употребил слово "война", говоря о вторжении в Украину. Вероятно, глава Кремля "заговорился", ведь это не первый подобный случай в России.