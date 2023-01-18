Сьогодні Путін вже не зробить заяв щодо оголошення війни Україні. Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. На його думку, Путіну, за його ж словами, треба оголошувати війну Заходу і імперіалізму, але навряд чи він наважиться оголосити її США. Хоча це було б логічно.

Зверніть увагу Путін "дав добро" на вихід Росії з угод з Радою Європи: якими будуть наслідки

Вігірінський вважає, що з точки зору категорій, якими мислить Путін, треба було б оголосити війну рівному противнику, яким він вважає Сполучені Штати.

А в Україні у нього так звана "спеціальна військова операція",

– наголосив він.

Політолог зауважив щодо мобілізації в Росії – відповідний наказ Путіна ще не скасований, тому вона триває.

Важливі рішення були ухвалені на минулому тижні

За його словами, стратегічні рішення, які безпосередньо стосуються ведення війни у найближчі пів року в Росії були ухвалені на минулому тижні. Саме тоді, коли Валєрія Герасимова було призначено командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні.

Цим і фіналізуються всі заходи, які провела Росія, щоб поставити економіку на воєнні рейки і спрямувати військову промисловість на потреби у війні проти України,

– зауважив він.

Вігірінський підкреслив, що решта заяв Путіна зводяться до того, що: "ми сильні, як ніколи", "нас не зламали" і "все йде за планом".

"І вони не вражають своєю новизною", – вважає політолог.

Політолог прокоментував "термінове звернення" Путіна: дивіться відео

Путін забігає на друге коло і повторює те ж саме

Він також прокоментував тезис Путіна про те, що працівники військово-промислового комплексу будуть заброньовані від військової служби.

ВПК повинен забезпечувати потреби як мінімум всіх мобілізованих, тому було б дивно, якби людей, що виробляють і обслуговують військову техніку, боєприпаси, а також забезпечують потреби військовослужбовців, відправляли на фронт,

– наголосив співрозмовник.

На його думку, їхня ефективність на військових підприємствах з точки зору логіки війни вища, ніж їхній коефіцієнт корисної дії в окопі.

Вігірінський підкреслив, що в сьогоднішніх заявах Путіна немає нічого важливого.

"Вже добігає рік з початку активної фази війни, і таке враження, що він забігає на друге коло і знову повторює ті ж самі цілі війни: "денацифікація", "демілітаризація", "захист російськомовного населення", "подолання винищення шляхом ще більшого винищення" – досить "гуманна" позиція", – зазначив політолог.

Він вважає, що нічого нового Путін сказати не може, тому повторює те ж саме. А якщо повторює, значить хоче впевнити громадян Росії, що його позиція є вірною.

"Він цим системно займається", – зауважив Андрій Вігірінський.

Інші заяви Владіміра Путіна: коротко