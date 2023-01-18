Сьогодні Путін вже не зробить заяв щодо оголошення війни Україні. Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. На його думку, Путіну, за його ж словами, треба оголошувати війну Заходу і імперіалізму, але навряд чи він наважиться оголосити її США. Хоча це було б логічно.
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Вігірінський вважає, що з точки зору категорій, якими мислить Путін, треба було б оголосити війну рівному противнику, яким він вважає Сполучені Штати.
А в Україні у нього так звана "спеціальна військова операція",
– наголосив він.
Політолог зауважив щодо мобілізації в Росії – відповідний наказ Путіна ще не скасований, тому вона триває.
Важливі рішення були ухвалені на минулому тижні
За його словами, стратегічні рішення, які безпосередньо стосуються ведення війни у найближчі пів року в Росії були ухвалені на минулому тижні. Саме тоді, коли Валєрія Герасимова було призначено командувачем Об'єднаного угруповання військ в Україні.
Цим і фіналізуються всі заходи, які провела Росія, щоб поставити економіку на воєнні рейки і спрямувати військову промисловість на потреби у війні проти України,
– зауважив він.
Вігірінський підкреслив, що решта заяв Путіна зводяться до того, що: "ми сильні, як ніколи", "нас не зламали" і "все йде за планом".
"І вони не вражають своєю новизною", – вважає політолог.
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Путін забігає на друге коло і повторює те ж саме
Він також прокоментував тезис Путіна про те, що працівники військово-промислового комплексу будуть заброньовані від військової служби.
ВПК повинен забезпечувати потреби як мінімум всіх мобілізованих, тому було б дивно, якби людей, що виробляють і обслуговують військову техніку, боєприпаси, а також забезпечують потреби військовослужбовців, відправляли на фронт,
– наголосив співрозмовник.
На його думку, їхня ефективність на військових підприємствах з точки зору логіки війни вища, ніж їхній коефіцієнт корисної дії в окопі.
Вігірінський підкреслив, що в сьогоднішніх заявах Путіна немає нічого важливого.
"Вже добігає рік з початку активної фази війни, і таке враження, що він забігає на друге коло і знову повторює ті ж самі цілі війни: "денацифікація", "демілітаризація", "захист російськомовного населення", "подолання винищення шляхом ще більшого винищення" – досить "гуманна" позиція", – зазначив політолог.
Він вважає, що нічого нового Путін сказати не може, тому повторює те ж саме. А якщо повторює, значить хоче впевнити громадян Росії, що його позиція є вірною.
"Він цим системно займається", – зауважив Андрій Вігірінський.
Інші заяви Владіміра Путіна: коротко
- Російський диктатор Владімір Путін назвав нову мету "спеціальної військової операції" в Україні. Виявляється, це спроба закінчити війну на Донбасі. Каже, що це вимушене рішення, адже досі його "водили за ніс".
- 16 січня кремлівський диктатор Владімір Путін провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Ердоганом. Сторони обговорили війну в Україні, а Путін вкотре цинічно пожалівся Ердогану на нібито "деструктивну лінію Києва". У Росії звинувачують Україну, що та буцімто зробила ставку на інтенсифікацію бойових дій за підтримки Заходу.
- 22 грудня Владімір Путін вперше з початку повномасштабної агресії проти України вжив слово "війна" щодо вторгнення в Україну. Ймовірно, очільник Кремля "заговорився", адже це не перший подібний випадок в Росії.