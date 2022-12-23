Ба більше, надалі росіяни частіше конвертуватимуть ці випадкові обмовки у системну позицію. Таку думку 24 каналу висловив директор програм практичної політики "Інституту політичної освіти" Олександр Солонтай.
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Такі обмовки відбуватимуться дедалі частіше
Так, владі Росії треба буде у якийсь спосіб пояснювати свою поразку. Тож для того, щоб врятувати залишки прихильності, вони намагатимуться показати своїй аудиторії начебто вони не Україні програли війну, а намалювати буцімто з ними всі країни НАТО воюють.
Будуть потрошки закидувати, а потім, коли вже буде поразка, то пояснюватимуть ніби у них була війна з усім світом, яку ведуть проти них – Росії,
– припустив Солонтай.
На його думку, влада Кремля "переверне все з ніг на голову" та покаже наче це війна проти Росії, а окупанти взагалі захищаються. У такий спосіб Росія продовжить інформаційно мобілізовувати своїх громадян.
Однак росіянам все одно доведеться визнати війну війною. Як і те, що насправді вони програють війну українському народу, який мобілізувався та змінив хід історії.
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Безглузді заяви Путіна: останні новини
- 22 грудня Владімір Путін дав пресконференцію. Вже традиційно російський диктатор відзначився своїм цинізмом. Лідер Кремля абсурдно звинуватив у "втраті України" Галичину. За його словами, її мешканці начебто поводять себе "дуже агресивно" та "пригнічують мовчазне населення території".
- Ба більше, очільник Кремля заявив, що мета Росії – буцімто захистити населення України. І взагалі все, що пов'язане з так званою "спеціальної військовою операцією" – це нібито "вимушена міра".
- Також він сказав, що ніхто крім країни-агресорки не хоче "об'єднання російського народу". Однак Росія планує це зробити.
- Путін відреагував і на те, що Україні нададуть ЗРК Patriot. Диктатор намагався переконати, нібито ці системи ППО застаріли та навіть "гірші за С-300". Також він пригрозив, що окупанти "поклацають" Patriot.