Более того, в дальнейшем россияне будут чаще конвертировать эти случайные оговорки в системную позицию Такое мнение 24 каналу выразил директор программ практической политики "Института политического образования" Александр Солонтай.
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Такие оговорки будут проходить все чаще
Так, власти России нужно будет каким-то образом объяснять свое поражение. Поэтому, чтобы спасти остатки благосклонности, они будут пытаться показать своей аудитории, будто они не Украине проиграли войну, а нарисовать якобы с ними все страны НАТО воюют.
Будут понемногу забрасывать, а потом, когда уже будет поражение, будут объяснять якобы у них была война со всем миром, которую ведут против них – России,
– предположил Солонтай.
По его мнению, власти Кремля "перевернут все с ног на голову" и покажут, что это война против России, а оккупанты вообще защищаются. Таким образом, Россия продолжит информационно мобилизовывать своих граждан.
Однако россиянам все равно придется признать войну войной. Как и то, что они проигрывают войну украинскому народу, который мобилизовался и изменил ход истории.
Солонтай сказал, специально ли Путин употребил слово "война" о вторжении в Украину: смотрите видео
Бессмысленные заявления Путина: последние новости
- 22 декабря Владимир Путин дал пресс-конференцию. Уже традиционно российский диктатор отличился своим цинизмом. Лидер Кремля абсурдно обвинил в "потере Украины" Галичину. По его словам, ее жители вроде бы ведут себя "очень агрессивно" и "подавляют молчаливое население территории".
- Более того, глава Кремля заявил, что цель России – якобы защитить население Украины. И вообще все, что связано с так называемой "специальной военной операцией" – это якобы "вынужденная мера".
- Также он сказал, что никто кроме страны-агрессора не хочет "объединения русского народа". Однако Россия планирует это сделать.
- Путин отреагировал и на то, что Украине представят ЗРК Patriot. Диктатор пытался убедить, будто эти системы ПВО устарели и даже "хуже С-300". Также он пригрозил, что оккупанты "пощелкают" Patriot.