Безумовно, росіяни це проковтнуть. Однак мовиться про різні сценарії. Про це 24 Каналу розповів Андрій Вігірінський.
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"Це один з трьох сценаріїв, за допомогою яких можна буде подолати бюджетний дефіцит у Росії. Я більше схиляюся до другого сценарію, який передбачає використання коштів з фонду національного добробуту", – каже політолог.
Покриватимуть нафто- й газодоларами
Фактично, вони визначили доходи федерального бюджету на рівні 8 трильйонів рублів, що мають надійти від продажу нафти й газу. Це приблизно 600 – 700 мільярдів на місяць.
"Очевидно, що надходитиме менше, адже вартість енергоносіїв так чи інакше не буде на рівні, достатньому для покриття цих видатків. Різниця між запланованими доходами і тими, які надійшли, буде покриватися за допомогою продажу юанів фонду національного добробуту", – пояснив Вігірінський.
Найімовірніше, щороку дефіцит складатиме 3 трильйони рублів, а надалі передбачене потенційне зростання на 2 – 2,2 трильйона рублів. У доларах це близько 70 мільярдів доларів. Така сума коштів на декілька років у фонді є.
Йти на соціально непопулярні кроки за рік до президентських виборів, зрозуміло, що Путін не буде. Не те щоб його не обрали, але позначки у 70% досягти буде дуже складно,
– запевняє політолог.
Ба більше, люди з невисоким рівнем доходів (15 – 18 тисяч рублів або 300 доларів) не зовсім схвально поставляться до війни, відсутності можливостей реалізувати свої життєві прагнення – або за кордоном, або щодо дітей та накладання додаткових фінансових обмежень. "При тому, що є купа державних корпорацій, які непогано почуваються й фінансують державний бюджет", – наголошує Вігірінський.
Можлива девальвація рубля
Як зауважує політолог, на певний проміжок часу також розглядається контрольована девальвація рубля. Цей сценарій Росія переживала у 2015 році, коли була стресова ситуація для економіки через санкції, запроваджені у відповідь на військову агресію проти України та анексію Криму.
"Покриття ситуативних дефіцитів для соціально незахищених верств населення можливе саме шляхом контрольованої девальвації рубля. За останньою соціологією, 40% населення залежить від виплат з державного бюджету, а це виборче ядро для Путіна, тож вони отримуватимуть ці виплати рублями й забезпечуватимуть свої потреби", – стверджує політолог.
Він констатує, що наразі немає підстав говорити про неспроможність Росії фінансувати соціальні видатки чи утримувати систему. В неї достатньо сформованих резервів, щоб декілька років утримувати рівень видатків та соціальний спокій.
Росія може випасти
Якщо говорити про далекосяжну перспективу, тут занадто багато змінних, від яких може залежати в цілому спроможність російського бюджету. Вігірінський пояснив: якщо світ увійде в глобальну рецесію (сповільнення економіки), то споживання нафти буде закономірним результатом. Росія може випасти з картелю видобувачів нафти ОПЕК+. Вона не матиме ринку, на якому зможе продавати 3,7 мільйона барелів нафти.
Не буде куди продавати. Росіяни законсервують нафтові родовища, а потім не зможуть їх розконсервувати через технологічне відставання,
– переконаний Вігірінський.
Але для цього світ має увійти в рецесію. Вігірінський підкреслює, що її глибина та наслідки проявляться в кожній країні по своєму:
- відставка уряду чи президента (не у Росії);
- спад зайнятості;
- зростання цін.
"В Росії далеко не усе ідеально. Але наразі вони не на тій стадії, коли потрібно "доїти" власне населення, щоб профінансувати видатки держбюджету", – підсумував політолог.
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Росія втрачає гроші через санкції: що з економікою
- У Росії відбувається колосальне падіння темпів економічного розвитку. Рівень життя росіян також значно знизився і погіршився.
- За словами політолога Ігоря Рейтеровича, сьогодні Росія втрачає на нафті та газі сотні мільйонів доларів через санкції. І далі ситуація буде тільки погіршуватись. Втім, є група населення, доходи якої зросли. Це родичі загиблих на війні в Україні солдатів, які отримали виплати.
- Політолог вважає, що у 2023 році і далі нічого позитивного в Росії не відбуватиметься: ні економічного розвитку, ні соціальних реформ.
- "А буде лише зростання темпів мобілізації, збільшення пенсійного віку, призовного віку. Про це Путін нічого не сказав під час свого виступу", – зазначив він. Навіть якщо Росія завтра забереться з України, ніхто одномоментно не скасує санкції проти неї.
- Політолог припустив, якщо в перспективі багатьох років це відбудеться, на Росію все одно будуть дивиться, як на прокажену. Інші країни не матимуть бажання будувати з нею стратегічні відносини та довгострокові плани.