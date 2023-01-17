Безусловно, россияне это проглотят. Однако говорится о разных сценариях. Об этом 24 Канала рассказал Андрей Вигиринский.

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"Это один из трех сценариев, с помощью которых можно будет преодолеть бюджетный дефицит в России. Я больше склоняюсь ко второму сценарию, который предполагает использование средств из фонда национального благосостояния", – говорит политолог.

Будут покрывать нефте- и газодолларами

Фактически, они определили доходы федерального бюджета на уровне 8 триллионов рублей, которые должны поступить от продажи нефти и газа. Это примерно 600 – 700 миллиардов в месяц.

"Очевидно, что будет поступать меньше, ведь стоимость энергоносителей так или иначе не будет на уровне, достаточном для покрытия этих расходов. Разница между запланированными доходами и поступившими доходами будет покрываться посредством продажи юаней фонда национального благосостояния", – пояснил Вигиринский.

Скорее всего, ежегодно дефицит будет составлять 3 триллиона рублей, а в дальнейшем предусмотрен потенциальный рост на 2 – 2,2 триллиона рублей. В долларах это около 70 миллиардов долларов. Такая сумма средств на несколько лет у фонда есть.

Идти на социально непопулярные шаги за год до президентских выборов, очевидно, что Путин не будет. Не то чтобы его не выбрали, но отметки в 70% достичь будет очень сложно,

– уверяет политолог.

Более того, люди с невысоким уровнем доходов (15 – 18 тысяч рублей или 300 долларов) не совсем одобрительно отнесутся к войне, отсутствию возможностей реализовать свои жизненные стремления – либо за рубежом, либо в отношении детей и наложению дополнительных финансовых ограничений. "При том, что есть куча государственных корпораций, которые неплохо чувствуют себя и финансируют государственный бюджет", – отмечает Вигиринский.

Возможна девальвация рубля

Как отмечает политолог, на определенный промежуток времени также рассматривается контролируемая девальвация рубля. Этот сценарий Россия переживала в 2015 году, когда была стрессовая ситуация для экономики из-за санкций, введенных в ответ на военную агрессию против Украины и аннексию Крыма.

"Покрытие ситуативных дефицитов для социально незащищенных слоев населения возможно именно путем контролируемой девальвации рубля. По последней социологии, 40% населения зависит от выплат из государственного бюджета, а это избирательное ядро для Путина, поэтому они будут получать эти выплаты рублями и будут обеспечивать свои потребности", – утверждает политолог.

Он констатирует, что нет оснований говорить о несостоятельности России финансировать социальные расходы или удерживать систему. У нее достаточно сформированных резервов, чтобы несколько лет удерживать уровень расходов и социальное спокойствие.

Россия может выпасть

Если говорить о далекой перспективе, здесь слишком много переменных, от которых может зависеть в целом способность российского бюджета. Вигиринский объяснил: если мир войдет в глобальную рецессию (замедление экономики), то потребление нефти будет являться закономерным результатом. Россия может выпасть из картеля добытчиков нефти ОПЕК+. У нее не будет рынка, на котором сможет продавать 3,7 миллиона баррелей нефти.

Некуда будет продавать. Россияне законсервируют нефтяные месторождения, а затем не смогут их расконсервировать из-за технологического отставания,

– убежден Вигиринский.

Но для этого мир должен войти в рецессию. Вигиринский подчеркивает, что ее глубина и последствия проявятся в каждой стране по своему:

отставка правительства или президента (не в России);

спад занятости;

рост цен.

"В России далеко не все идеально. Но пока они не на той стадии, когда нужно "доить" собственное население, чтобы профинансировать расходы госбюджета", – подытожил политолог.

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