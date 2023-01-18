Про це для 24 Каналу розповів Сергій Стуканов – керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу.

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"Це та ситуація, коли, фактично, Росію вже виганяють з усіх цивілізованих організацій, пов'язаних з правами людини. Ця країна не може бути зараз представлена в таких організаціях. Вона абсолютний порушник всіх норм міжнародного права", – сказав експерт.

Росія максимально дискредитована

За словами Стуканова, припинення угод може бути виявом російської пихи. Мовляв, вони й не сильно хочуть бути в подібних організаціях.

Проте для Росії це може бути вигідним кроком. Росіяни давно не дотримуються правил, тому вони давно хотіли позбутися певного контролю. Ситуацію вони використали як привід і 2 тенденції збіглися в єдину, – сказав Стуканов.

Він вважає, що Росія зараз настільки дискредитована, забруднена й заплямована, що вихід з угод Ради Європи нічого не додасть до образу росіян.

Росія та Рада Європи: коротко