Про це для 24 Каналу розповів Сергій Стуканов – керівник аналітичного відділу Центру контент-аналізу.
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"Це та ситуація, коли, фактично, Росію вже виганяють з усіх цивілізованих організацій, пов'язаних з правами людини. Ця країна не може бути зараз представлена в таких організаціях. Вона абсолютний порушник всіх норм міжнародного права", – сказав експерт.
Росія максимально дискредитована
За словами Стуканова, припинення угод може бути виявом російської пихи. Мовляв, вони й не сильно хочуть бути в подібних організаціях.
Проте для Росії це може бути вигідним кроком. Росіяни давно не дотримуються правил, тому вони давно хотіли позбутися певного контролю. Ситуацію вони використали як привід і 2 тенденції збіглися в єдину, – сказав Стуканов.
Він вважає, що Росія зараз настільки дискредитована, забруднена й заплямована, що вихід з угод Ради Європи нічого не додасть до образу росіян.
Росія та Рада Європи: коротко
- Путін 17 січня вирішив припинити дію Конвенцію про захист прав людини та основних свобод та Європейську конвенцію про припинення тероризму.
- Кремль заявив, що виключення Росії з Ради Європи є "грубим порушенням" Статуту організації.
- Раніше, у березні 2022 року, Росію офіційно вигнали з Ради Європи. ПАРЄ одноголосно ухвалила це рішення.