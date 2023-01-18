Об этом для 24 Канала рассказал Сергей Стуканов – руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа.

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"Это та ситуация, когда фактически Россию уже изгоняют из всех цивилизованных организаций, связанных с правами человека. Эта страна не может быть сейчас представлена в таких организациях. Она абсолютный нарушитель всех норм международного права", – сказал эксперт.

Россия максимально дискредитирована

По словам Стуканова, прекращение документов может быть проявлением российского высокомерия. Мол, они и не очень хотят быть в подобных организациях.

Однако для России это может оказаться выгодным шагом. Россияне давно не соблюдают правила, поэтому они давно хотели избавиться от определенного контроля. Ситуацию они использовали в качестве повода и 2 тенденции совпали в единую, – сказал Стуканов.

Он считает, что Россия сейчас настолько дискредитирована, загрязнена и запятнана, что выход из соглашений Совета Европы ничего не прибавит к образу россиян.

Россия и Совет Европы: кратко