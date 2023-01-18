Так, очільник Кремля вже сказав усе, що лише можна було. Таку думку 24 Каналу висловив політолог Олександр Антонюк.
Зауважте Путін не вражає своєю новизною, – політолог про "термінове звернення" диктатора
Путін вже використав усі свої козирі
Усі козирі, які можна було використати, Путін вже використав,
– зауважив політолог.
Напередодні очікувалося, що під час звернення російський диктатор оголосить загальну мобілізацію в Росії. Хоч наразі цього не відбулося, але це лише питання часу. Станом на сьогодні росіяни й так проводять приховану мобілізацію в країні.
Однак питання в тому, наскільки російські та білоруські військові центри готові підготувати та забезпечити ту кількість військових, яку країна-агресорка хоче мобілізувати.
Антонюк прокоментував безглузде звернення Путіна: дивіться відео
Водночас решта заяв Путіна не містить нічого нового. Стратегія російських загарбників не змінюється – вони прагнуть абсолютно знищити Україну як суверенну державу.
"Терміни "денацифікація" та "демілітаризація" на просту мову перекладаються як геноцид українського народу", – зазначив політолог.
Звернення Путіна: що відомо
- Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни заявляли, що під час звернення російський диктатор може оголосити загальну мобілізацію в країні-агресорці. Утім, цього так і не сталося.
- В ISW пояснювали це тим, що Путін полюбляє символічні дати, а 18 січня росіяни відзначають 80-річчя того, як радянські війська розірвали нацистську облогу Ленінграда.
- Крім того, очільник Кремля назвав нову мету "спеціальної військової операції" в Україні. Виявляється, це спроба росіян закінчити війну на Донбасі. Ба більше, Путін наголосив, що це нібито вимушене рішення, щоб "захистити населення Донбасу".
- Далі російський диктатор розійшовся у поясненнях, що територія Донеччини – це нібито історична територія Росії. А росіяни, мовляв, мирилися з цим допоки не стався "державний переворот", та "не почали винищувати людей тільки за те, що вони вважають себе пов'язаними з російською культурою, мовою і традиціями".