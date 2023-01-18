Утім, щирість президента Сербії можна буде ще перевірити, оскільки він залишається на своїй посаді. Таку думку 24 Каналу висловив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

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Які ще країни відвернулися від Росії

Крім того, Україну відвідав мер Будапешта Гергель Корачонь разом з делегацією. Він виступив від народу Угорщини на підтримку українців у боротьбі проти Росії, а також засудив позицію угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо нашої держави.

Тривають серйозні зрушення в істеблішментах (владні керівні кола – 24 Канал) Сербії, Угорщини та інших країн. Сподіваюся відповідну тенденцію підхоплять і в Болгарії,

– зазначив російський опозиційний політик.

Він висловив сподівання, що Болгарія не зійде зі шляху підтримки України у війні проти країна-агресорки. Мовиться про постачання боєприпасів та озброєння.

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Так, нещодавно вийшла стаття в авторитетному виданні Welt, що Софія з початку повномасштабного вторгнення таємно постачала Києву озброєння. Наразі ж парламент Болгарії виступив за відкриту підтримку нашої держави.

Путін втратив довіру Китаю

У Financial Times з посиланням на 5 джерел повідомили, що Росія не попередила Китай про повномасштабне вторгнення в Україну. Тепер Пекін заговорив про недовіру до російського диктатора Владіміра Путіна.

Політтехнолог Борис Тизенгаузен зазначив, що в Китаї інформаційне поле налаштоване так, що тамтешні чиновники не можуть "злити" інформацію іноземному виданню без погодження зверху. Тобто від лідера країни Сі Цзіньпіна.

До речі "Потепління" відносин Китаю та США – дуже позитивний сигнал для нас, – політтехнолог

За словами політтехнолога, Путіна у цьому матеріалі назвали божевільним та вказали, що він втратив особисту довіру Китаю. І ця фраза є дуже важливою. На додаток до цього Путін обдурив китайське керівництво, кажучи про те, що не збирається нападати на Україну.

"Тобто тут усі ключові фрази, враховуючи всю тонкість та обтічність східної дипломатії, треба розуміти звичайною мовою, якщо перекласти, так: Путін остаточно втратив довіру головного торговельного партнера", – заявив Тизенгаузен.