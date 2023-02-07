Поки обговорювали Косово: у парламенті Сербії депутата зловили за переглядом порно

Сербського депутата підловили у парламентській залі на перегляді порнофільму на його мобільному телефоні. У цей момент саме говорили про Косово.

Мовиться про депутата від Соціалістичної партії Звонимира Стевич. У мережі оприлюднили кадри, на яких чітко видно, що саме дивився чиновник.

Варте уваги Путіну – зле, а буде ще гірше: президент Сербії може запровадити санкції проти Росії

Депутата підловили на перегляді порно

Цікаво, що Стевич переглядав пікантне відео під час дискусії про європейський план щодо Косова, коли президент Сербії Александар Вучич говорив про великий тиск на країну. Примітно, що сам Стевич родом із Косова і Метохії.

Депутат є членом комітету з питань Косова і Метохії, а також заступником члена комітету з конституційних питань і законодавства та комітету з адміністративно-бюджетних питань.



Депутат дивився порно у парламенті / Скриншот

Серія може застосувати санкції щодо Росії

"Партія свободи і справедливості" у лютому 2023 року запропонувала запровадити санкції проти Росії. Президент Сербії Александар Вучич відповів. Він зазначив, що "можливо доведеться на це піти".

У січні Сербія неочікувано вирішила направити в Україну гуманітарну допомогу. Вона спрямована на підтримку енергосистеми країни.

Нагадаємо, що Сербія вважає Росію своєю союзницею на міжнародній арені. Країна навіть відмовилась запроваджувати антиросійські санкції, які вводив весь світ.

Крім того, Сербія не передавала Україні зброю.

Дмитро Кулеба заявив, що з Сербією триває робота з боку ЄС та США. Глава МЗС наголосив, що Україна ніколи нічого поганого не зробила Сербії. Україна поважає її територіальну цілісність.

Кулеба зауважив, що позиція Сербії щодо України має бути набагато прихильнішою.