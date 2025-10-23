В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв
Днем четверга, 23 октября, российские военные продолжили атаковать Днепропетровскую область. В частности, взрыв прогремел в Павлограде.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу в районе объявили около 11:40.
Что известно о взрыве в Павлограде?
О звуке взрыва корреспонденты сообщили около 14:34.
К слову, Воздушные силы ВСУ в 14:11 предупреждали о БпЛА на востоке Днепропетровской области, который двигался в западном направлении и на город Павлоград. Кроме того, аналогичную информацию защитники неба распространили в 14:55.
Как россияне ранее обстреливали Павлоград?
- Накануне шумно в городе было в понедельник, 20 октября. Сначала взрыв прогремел около 10:01 после объявления угрозы применения врагом баллистического вооружения, затем еще серия около 10:22 – после предупреждения о движении российских беспилотников.