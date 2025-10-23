В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв

Днем четверга, 23 октября, российские военные продолжили атаковать Днепропетровскую область. В частности, взрыв прогремел в Павлограде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу в районе объявили около 11:40.

Что известно о взрыве в Павлограде?

О звуке взрыва корреспонденты сообщили около 14:34.

К слову, Воздушные силы ВСУ в 14:11 предупреждали о БпЛА на востоке Днепропетровской области, который двигался в западном направлении и на город Павлоград. Кроме того, аналогичную информацию защитники неба распространили в 14:55.

Как россияне ранее обстреливали Павлоград?