Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 09:56.
Что известно об атаке на Павлоград?
Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев об угрозе применения врагом баллистического вооружения с востока.
Вскоре взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области – около 10:01.
