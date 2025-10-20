Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 09:56.
Що відомо про атаку на Павлоград?
Повітряні сили ЗСУ попередили українців про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу.
Незабаром вибух прогримів у Павлограді Дніпропетровської області – близько 10:01.
