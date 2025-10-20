Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 09:56.

Що відомо про атаку на Павлоград?

Повітряні сили ЗСУ попередили українців про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу.

Незабаром вибух прогримів у Павлограді Дніпропетровської області – близько 10:01.

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.