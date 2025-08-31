Укр Рус
31 августа, 00:26
В Павлограде слышали взрывы

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В Павлограде на Днепропетровщине раздались взрывы из-за движения враждебных БПЛА.
  • После взрывов дроны сменили курс на юг.

В Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы. В направлении области двигались вражеские БпЛА.

Позже БпЛА изменили курс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что известно о взрывах в Павлограде?

В Павлограде, что в Днепропетровской области, слышали взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного в 00:18.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских дронов на Днепропетровщине курсом на Днепр в 00:17.

В 00:27, уже после взрывов, в Воздушных силах добавили, что на Днепропетровщине российские дроны изменили курс на юг.

В России предупреждали, что будут продолжать массированные обстрелы Украины

  • Начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что Москва планирует продолжать массированные удары по Украине, цинично добавив, что они сосредоточены на военных объектах.

  • Генштаб РФ, по его словам, работает во взаимодействии с ФСБ и продолжает наступательные действия в рамках "специальной военной операции".

  • Это заявление прозвучало на фоне массированного обстрела Украины ночью 30 августа, где под атакой оказались сразу 14 областей.