В Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы. В направлении области двигались вражеские БпЛА.

Позже БпЛА изменили курс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Что известно о взрывах в Павлограде?

В Павлограде, что в Днепропетровской области, слышали взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного в 00:18.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских дронов на Днепропетровщине курсом на Днепр в 00:17.

В 00:27, уже после взрывов, в Воздушных силах добавили, что на Днепропетровщине российские дроны изменили курс на юг.

