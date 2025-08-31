В Павлограде слышали взрывы
- В Павлограде на Днепропетровщине раздались взрывы из-за движения враждебных БПЛА.
- После взрывов дроны сменили курс на юг.
В Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы. В направлении области двигались вражеские БпЛА.
Позже БпЛА изменили курс. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Что известно о взрывах в Павлограде?
В Павлограде, что в Днепропетровской области, слышали взрывы. Об этом сообщили корреспонденты Общественного в 00:18.
Воздушные силы ВСУ сообщали о движении вражеских дронов на Днепропетровщине курсом на Днепр в 00:17.
В 00:27, уже после взрывов, в Воздушных силах добавили, что на Днепропетровщине российские дроны изменили курс на юг.
В России предупреждали, что будут продолжать массированные обстрелы Украины
Начальник Генштаба России Валерий Герасимов заявил, что Москва планирует продолжать массированные удары по Украине, цинично добавив, что они сосредоточены на военных объектах.
Генштаб РФ, по его словам, работает во взаимодействии с ФСБ и продолжает наступательные действия в рамках "специальной военной операции".
Это заявление прозвучало на фоне массированного обстрела Украины ночью 30 августа, где под атакой оказались сразу 14 областей.