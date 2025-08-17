В Павлограде тоже раздаются взрывы
- Вечером 17 августа в Павлограде на Днепропетровщине слышны взрывы.
- Россия обстреливает Украину ракетами и "Шахедами".
Россияне под вечер 17 августа обстреливают разные регионы Украины. На Днепропетровщине тоже было громко.
24 Канал собрал детали. Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
Что известно о взрывах в Павлограде вечером 17 августа?
Корреспонденты Суспильного сообщили, что в Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрывов.
Взрывы связаны с ракетными обстрелами Украины.
Сначала, в 22:38, объявили тревогу из-за угрозы баллистики из Курска. Взрывы прогремели в Сумах и Харькове.
В 22:59 Воздушные силы написали, что добавилась угроза применения баллистического вооружения с юго-востока. И почти сразу раздались взрывы на Днепропетровщине.
Скоростная цель на Днепропетровщине, курсом на запад, Павлоград,
– говорилось в посте ВС.
Сергей Лысак пока не информировал о возможных последствиях атаки.
Где сейчас тревога в Украине: данные интерактивной карты
Также враг продолжает атаку "Шахедами" – в Одесской области было громко. Таким образом, накануне встречи Трампа и Зеленского в Белом доме Россия массированно бьет по украинским городам. Взрывы раздаются один за другим.