Россияне под вечер 17 августа обстреливают разные регионы Украины. На Днепропетровщине тоже было громко.

24 Канал собрал детали. Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!

Смотрите также Россия атакует Украину "Шахедами": в каких областях сейчас существует опасность

Что известно о взрывах в Павлограде вечером 17 августа?

Корреспонденты Суспильного сообщили, что в Павлограде Днепропетровской области слышны звуки взрывов.

Взрывы связаны с ракетными обстрелами Украины.

Сначала, в 22:38, объявили тревогу из-за угрозы баллистики из Курска. Взрывы прогремели в Сумах и Харькове.

В 22:59 Воздушные силы написали, что добавилась угроза применения баллистического вооружения с юго-востока. И почти сразу раздались взрывы на Днепропетровщине.

Скоростная цель на Днепропетровщине, курсом на запад, Павлоград,

– говорилось в посте ВС.

Сергей Лысак пока не информировал о возможных последствиях атаки.

Где сейчас тревога в Украине: данные интерактивной карты

Также враг продолжает атаку "Шахедами" – в Одесской области было громко. Таким образом, накануне встречи Трампа и Зеленского в Белом доме Россия массированно бьет по украинским городам. Взрывы раздаются один за другим.