В ночь на 7 октября российские захватчики терроризировали Полтавщину. Враг поразил, в частности локомотивное депо, дистанцию энергоснабжения и тяговые подстанции.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу.

Какие последствия обстрела Полтавщины?

Алексей Кулеба рассказал, что российские захватчики поразили локомотивное депо, дистанцию энергоснабжения и тяговые подстанции в Полтаве.

Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Возникли пожары, которые ликвидированы спасателями,

– объяснил он.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако из-за атаки временно задерживались поезда Харьков – Львов, Львов – Харьков, Краматорск – Львов. Сейчас все в движении.

Последствия российского обстрела: смотрите фото с телеграм-канала Кулебы

Также в результате попаданий поврежден энергетический объект – без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окружающих населенных пунктах. Похожая ситуация в Сумах – зафиксированы повреждения жилых домов и обесточивание части города.

Цель врага очевидна – Россия пытается сделать оружием холод и темноту. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая остается критической артерией страны,

– заявил Алексей Кулеба.

Сейчас на местах работают штабы ликвидации последствий. Специалисты обследуют территории, восстанавливают энергоснабжение, помогают людям. Железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе.

Российский террор Украины: что известно?