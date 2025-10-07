В Полтаве россияне обстреляли железнодорожную инфраструктуру и энергетику
- Российские захватчики повредили железнодорожную инфраструктуру и энергетические объекты в Полтаве, вызвав пожары и временную остановку поездов.
- В результате обстрелов без света остались более тысячи домохозяйств, а в Сумах зафиксировано повреждение жилых домов и обесточивание части города.
В ночь на 7 октября российские захватчики терроризировали Полтавщину. Враг поразил, в частности локомотивное депо, дистанцию энергоснабжения и тяговые подстанции.
Какие последствия обстрела Полтавщины?
Алексей Кулеба рассказал, что российские захватчики поразили локомотивное депо, дистанцию энергоснабжения и тяговые подстанции в Полтаве.
Повреждены административные и складские помещения, подвижной состав. Возникли пожары, которые ликвидированы спасателями,
– объяснил он.
К счастью, обошлось без пострадавших. Однако из-за атаки временно задерживались поезда Харьков – Львов, Львов – Харьков, Краматорск – Львов. Сейчас все в движении.
Также в результате попаданий поврежден энергетический объект – без света оставались более тысячи домохозяйств в Полтаве и окружающих населенных пунктах. Похожая ситуация в Сумах – зафиксированы повреждения жилых домов и обесточивание части города.
Цель врага очевидна – Россия пытается сделать оружием холод и темноту. Враг хочет сорвать отопительный сезон и парализовать работу Укрзализныци, которая остается критической артерией страны,
– заявил Алексей Кулеба.
Сейчас на местах работают штабы ликвидации последствий. Специалисты обследуют территории, восстанавливают энергоснабжение, помогают людям. Железнодорожное движение стабилизировано, критическая инфраструктура постепенно возвращается к работе.
Российский террор Украины: что известно?
Напомним, что 7 октября утром россияне начали очередной обстрел Украины. В Сумах прогремели несколько взрывов, из-за чего часть города осталась без электричества.
Председатель Сумской ОВА рассказал о повреждении гражданской инфраструктуры, в частности жилого сектора, но предварительно без пострадавших.
Также взрывы прогремели в Киеве. Тревогу в столице объявили в 07:56. Воздушные силы предупреждали о движении вражеских беспилотников к городу.