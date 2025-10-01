Российская армия цинично устраивает радиационный террор, создавая угрозу для всей Европы. Эксперты по радиационной безопасности тщательно отслеживают положение возле атомных электростанций на фоне провокаций оккупантов.

Об этом информирует 24 Канал, ссылаясь на данные Укргидрометцентра.

К теме Чернобыльская АЭС – в блэкауте из-за российского обстрела энергообъекта в Славутиче

Какова ситуация с радиацией на Запорожской АЭС?

По информации гидрометеорологических служб ГСЧС, сейчас уровень гамма-излучения в Энергодаре (вблизи Запорожской АЭС) составляет 0,17 микрозиверта в час, а в Чернобыле (возле Чернобыльской АЭС) это значение достигает 0,157 микрозиверта в час.

Обратите внимание! По состоянию на 1 октября 2025 года радиационный фон в Украине, в частности в Энергодаре и Чернобыле, остается стабильным и безопасным.

Специалисты убеждают, что такие показатели соответствуют естественному фону для этих регионов.

Также специалисты ГСЧС круглосуточно отслеживают радиационную обстановку по всей стране.

В Минэнерго отметили, что по состоянию на 23:00 все объекты Чернобыльской АЭС, обесточенные из-за российского обстрела инфраструктуры Славутича, снова обеспечены электроэнергией.

Министр энергетики Светлана Гринчук сообщила, что радиационный фон на станции остается в пределах нормы, и угрозы для населения пока нет.

К слову, в периоды особого информационного давления на фоне резонансных событий в Украине и мире призываем вас критически относиться к распространенной информации и тщательно проверять ее правдивость на официальных источниках.

Что известно о радиационном терроре?